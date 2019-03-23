В Самарском зоопарке встретили весну

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22 марта в Самарском зоопарке встречали весну и первых перелетных птиц – жаворонков. Участники мероприятия с большим интересом слушали выступление главного зоотехника Александра Кузовенко, который рассказал о видовом разнообразии жаворонков, об их удивительной песне и о видах, встречающихся в Самарской области: «В настоящее время в нашей области встречается 6 видов жаворонков. Самый известный – полевой жаворонок, его красивую песню вы можете услышать уже в конце апреля, выехав за город.».Ребята вместе с родителями приняли участие в мастер-классе – лепили жаворонков из сдобного теста, украшали изюмом. Заведующая научно-просветительским отделом Алена Киреева рассказала ребятам о древнерусской традиции: «В каждой деревне встречали весну и первых перелетных птиц, чтобы ускорить их прилет, лепили жаворонков из теста. Жаворонки в разных деревнях могли быть разной формы и готовиться из разного теста.». Испекшимися жаворонками традиционно угостили бурого медведя Умку. Гости зоопарка приняли активное участие в викторинах и конкурсах о птицах: научились по голосам определять птиц, узнали какие разнообразные гнезда делают птицы, выяснили, какие виды птиц зимуют вСамарской области, а какие прилетают весной, сообщают в группе зоопарка.