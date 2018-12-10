В Самарском зоопарке родились котята леопардов

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В Самарском зоопарке на свет появились новые жители — у леопардов Хана и Фелиция родились котята.Имена котятам придумывать не будут, так как леопардики со временем разъедутся по другим зоопаркам России. Заявили в зоопарке.Хан и Фелиция вместе с 2012 года. Это уже шестой приплод в паре, к слову — в том году и тоже 10 декабря родились двойняшки, сообщают в группе зоопарка.