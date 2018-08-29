В Самарском зоопарке планируют разводить глухарей

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Второй в России питомник по разведению тетеревиных можно считать открытым, сообщают в группе Самарского зоопарка. Сотрудники Самарского зоопарка давно мечтали создать место, где можно было бы разводить глухарей и тетеревов! Мечта начала сбываться! В питомнике появились молодые глухари. Сейчас идет активная подготовка кормов на зиму для этих птиц, ведь рацион у них разнообразный и в нем должны присутствовать различные ягоды.Фото из группы зоопарка.