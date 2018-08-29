В Самарском зоопарке планируют разводить глухарей
29 августа 2018 10:31
63
Второй в России питомник по разведению тетеревиных можно считать открытым, сообщают в группе Самарского зоопарка. Сотрудники Самарского зоопарка давно мечтали создать место, где можно было бы разводить глухарей и тетеревов! Мечта начала сбываться! В питомнике появились молодые глухари. Сейчас идет активная подготовка кормов на зиму для этих птиц, ведь рацион у них разнообразный и в нем должны присутствовать различные ягоды.
Фото из группы зоопарка.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
29 августа 2018 10:51
Он будет готовить кадры для цифровой экономики в области. Социум
23
29 августа 2018 10:39
По завершению пленарного заседания почетные гости ознакомились со школой в Южном городе. Социум
45
29 августа 2018 10:31
Сейчас идет активная подготовка кормов на зиму для этих птиц. Социум
59
Здравоохранение
29 августа 2018 10:53
Медики приедут в Октябрьскую центральную городскую больницу. Здравоохранение
15
28 августа 2018 15:30
За 10 лет работы отделения вспомогательных репродуктивных технологий в медицинском центре «Династия» проведено более 10 000 циклов ЭКО. Здравоохранение
240
27 августа 2018 16:05
За три дня представители Минздрава России посетили более 15 медучреждений губернии, среди которых поликлиники, стационары, сельские больницы и федеральные... Здравоохранение
205
Новости медицины
21 августа 2018 18:23
ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
106
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
758
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
1005
Туризм
22 августа 2018 10:15
Большую зарплату не обещают, но зато можно будет бесплатно жить в трёхкомнатном помещении при замке. Туризм
315
22 августа 2018 09:57
В Ростуризме отметили, что туроператор не предпринял никаких действенных мер для возмещения убытков. Туризм
293
21 августа 2018 12:12
Бизнесмены заявили о намерении привлекать в страну туристов, которые готовы тратить за поездку не менее тысячи долларов. Туризм
356
Образование
29 августа 2018 09:18
Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Образование
85
28 августа 2018 16:33
Всего участниками юбилейной, V Всероссийской студенческой стройки на космодроме Восточный стали более 200 студентов из 13 регионов Российской Федерации. Образование
172
28 августа 2018 10:10
Изменения не затронут экзамены по математике, географии, физике, химии и информатике. Образование
176
Культура
29 августа 2018 10:20
Выставка в этом году приурочена к празднованию 100-летия университетского образования в Самарской области. Культура
61
28 августа 2018 13:56
Мероприятие состоится 2 августа. Культура
155
27 августа 2018 14:00
Будут сражаться четыре команды. Культура
243
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
162
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1129
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1348
Видео
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
227
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
770
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1392
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1021
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1771
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1534
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
242
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1154
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
777
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
877
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
879
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
634
Мероприятия