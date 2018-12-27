В Самарском зоопарке отметили Новый год

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Ребята с удовольствием участвовали в конкурсах, рассказывали стихи и водили вместе с дедом Морозом и Снегурочкой хоровод. Гостями в этот день были дети из центра «Иволга» и центра «Семья» Кировского района. Все посетители получили новогодние сувениры от зоопарка.После праздника прошла акция «Погладь меня», на которой все желающие фотографировались с Дедом Морозом, Снегурочкой, Бабой Ягой, Кащеем Бессмертным и прирученными животными-вараном, морской свинкой, молочной змеей, козой, королевским питоном и кроликом, сообщают в группе зоопарка.