В Самарском театре оперы и балета Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест завершился гала-концертом

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Зрителям были представлены сцены и номера из балетов Мариуса Петипа, Фёдора Лопухова, Леонида Лавровского, Василия Вайнонена, Касьяна Голейзовского, Леонида Якобсона, Юрия Григоровича в исполнении артистов балета Самарского академического театра оперы и балета, Кристины Шапран и Тимура Аскерова (Мариинский театр), Натальи де Фробервиль и Давита Галстяна (Театр Капитолия, Франция). Дирижер – Андрей Данилов.В своем поздравлении с окончанием фестиваля врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов отметил: «Фестиваль прошел при повышенном внимании публики, при полных залах. Классический балет составляет славу и гордость России во всем мире. Наш фестиваль – одна из ярких страниц в событиях балета и в России, и за рубежом. В этом году фестиваль особенный – он посвящен Мариусу Петипа — величайшему русскому и французскому хореографу, фактически создавшему классический русский балет. Приятно, что в этом году наш фестиваль принимает у себя в гостях артистов из театра Капитолия города Тулузы и проходит одновременно с фестивалем «Французская осень» в Самаре», передает пресс-служба облправительства.