В Самарской области завершилась акция «Собери ребенка в школу»

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В рамках ее проведения судебные приставы совершили свыше 100 выходов по месту проживания должников и взыскали в пользу детей свыше 700 тысяч рублей.Всего за период проведения акции судебные приставы посетили свыше 1200 алиментщиков. Работниками Службы составлено 109 протоколов о привлечении должников к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Вручено предупреждение об уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» 171 должнику. Копии исполнительных документов для удержания алиментов из заработной платы направлены в 120 организаций. Проведено свыше 30 встреч должников с представителями различных религиозных и общественных организаций.В рамках проведения акции «Собери ребенка в школу» судебными приставами было взыскано свыше 700 тысяч рублей.