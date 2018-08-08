В Самарской области заработали «телефоны доверия» наркологической службы

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Зависимые и их родственники могут узнать о том, где бесплатно пройти лечение и реабилитацию, обсудить с врачом сложившуюся ситуацию. В Самаре, Чапаевске и Новокубышевске звонки принимают по номеру 8 (927) 692-16-07, в Сызрани — 8 (8464) 33-15-45, в Тольятти — 8 (8482) 97-77-57. «Телефоны доверия» работают круглосуточно.В Самарской области помощь зависимым оказывают в трех наркологических диспансерах: самарском, тольяттинском и сызранском. В Самарском областном наркологическом диспансере помогают жителям Самары, Новокуйбышевска и Чапаевска. В малых городах и сельских районах есть кабинеты, где принимают психиатры-наркологи. Лечение и реабилитация бесплатны для всех жителей региона.Чаще всего пациенту снимают в стационаре абстинентный сидром и направляют на медицинскую реабилитацию. На этом этапе к работе подключаются психотерапевт и психолог. Они помогают зависимому решить психологические проблемы, которые приводят к употреблению алкоголя или наркотиков. Госпитализация в диспансеры круглосуточная, можно обратиться в любое время.