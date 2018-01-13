В Самарской области заканчивается проведение акции "Полицейский Дед Мороз 2017"
13 января 2018 12:05
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Сотрудники О МВД России по Большечерниговскому району совместно с членом территориальногот Общественного совета Акимшевым Николаем Федоровичем провели дружескую встречу с воспитанниками детского сада «Светлячок», расположенного в селе Большая Черниговка, сообщает облМВД.
В ходе встречи стражи порядка поздравили малышей с новогодними праздниками, инспектор ПДН рассказала им о правах и обязанностях несовершеннолетних. Несмотря на свой маленький возраст, дети с удовольствием выслушали своих гостей и правильно ответили на вопросы.
В заключение мероприятия, дети рассказали стихотворения, а гости вручили детям памятные подарки.
Сотрудники О МВД России по Челно-Вершинскому району в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» побывали в гостях у воспитанников реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями села Челно-Вершины Челно-Вершинского района Самарской области. Сейчас в этом социальном учреждении находится 25 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Воспитанники учебного заведения подготовили новогоднее представление, во время которого читали стихи и пели песни. Полицейские тепло поздравили детей с наступающим Новым годом и подарили долгожданные подарки. Не забыли полицейские и о своих профессиональных обязанностях - они напомнили ребятам о мерах безопасности, правилах поведения в общественных местах.
В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» Похвистневские сотрудники полиции ходили в гости к детям своих сослуживцев в роли Деда Мороза и Снегурочки.
В каждом доме сказочных персонажей встречали с невероятным радушием, ведь они дарили детям не только подарки, о которых ребята писали в своих письмах, но и на несколько минут воплощали в жизнь мечту каждого ребёнка - получить от Деда Мороза заветный подарок.
Дед Мороз со Снегурочкой поздравили с новогодними праздниками 17 семей сотрудников МО МВД России «Похвистневский». Ребята с радостью рассказывали гостям новогодние стишки и с удовольствием, сидя на руках у Деда Мороза, делились с ним своими желаниями.
В свою очередь Дед Мороз и Снегурочка пожелали каждой семье добра, мира, любви, чтобы удача сопутствовала в любых начинаниях и весёлого проведения долгожданных зимних каникул.
Сотрудники МО МВД России «Клявлинский» совместно с общественниками навестили воспитанников «ГОУ Камышлинская специальная (коррекционная) школа интернат VIII вида для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей» и воспитанников реабилитационного центра для детей и подростков. Полицейские поздравили мальчишек и девчонок с праздником и подарили им новогодние подарки, а также провели профилактическое мероприятие, обьяснили как соблюдать правила дорожной безопасности, внимательнее относиться к другим участникам движения и обязательно использовать световотражающие элементы в одежде.
Сотрудники О МВД России по Исаклинскому району побывали в подшефном реабилитационном центре. Переодевшись в костюмы новогодних персонажей, полицейские поздравили детей с наступающим праздником и подарили подарки. Воспитанники реабилитационного центра были очень рады встрече с сотрудниками полиции, так как данное учреждение на протяжении многих лет находится под патронажем Отделения.
Ребята рассказали гостям стихи, посвященные Новому Году, и, конечно же, традиционный хоровод вокруг ёлки. Ни один ребенок не остался без внимания Полицейского Деда Мороза, а также Снегурочкиа. Ребята искренне радовались роботам, куклам, настольным играм и мягким игрушкам.
В завершении праздничного мероприятия дети пожелали сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также искренне поблагодарили полицейских за теплые поздравления и подарки.
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