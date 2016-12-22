В Самарской области вручили ключи от квартир 12 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

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22 декабря вручили ключи от квартир 12 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.Квартиры находятся в новом трёхэтажном многоквартирном доме, который расположен в жилом комплексе «Экодолье Самара» в селе Белозёрки. В канун нового года мечта о собственном жилье исполнится для 12 молодых граждан, оставшихсябез попечения родителей и проживающих в Красноярском районе. Торжественная церемония вручения ключей от новых квартир проходила на открытой площадке около многоквартирного дома в жилом комплексе.В бюджете Самарской области ежегодно предусматривается около полумиллиарда рублей для обеспечения людей этойкатегории бесплатным жильём, сообщает пресс-служба облправительства.