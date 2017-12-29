В Самарской области трудоустроено 63,7% обратившихся в службу занятости

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Минтруд Самарской области подвел итоги 2017 года, сообщается в твиттере ведомства: от работодателей региона поступили сведения о 105,5 тыс. вакансий, что на 7,2 тыс. больше, чем в 2016 году. Трудоустроено 63,7% обратившихся в службу занятости с целью поиска подходящей работы, что выше показателя прошлого года – 57,2%.При содействии службы занятости трудоустроено 1,4 тыс. людей с инвалидностью. Процент трудоустройства инвалидов, обратившихся в органы службы занятости, составляет 56%, что является самым высоким показателем в регионе за весь период деятельности службы занятости.Самарская область являлась бесспорным лидером в ПФО по количеству выданных патентов трудовым мигрантам – 25% от выданных в округе. В нашем регионе выдано свыше 35 тыс. патентов. Доход консолидированного бюджета от них составил более 603 млн рублей.