В Самарской области стартует конкурс «Студент года 2018»

127

Конкурс по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года» проходит уже 7 раз. Он давно стал одной из самых престижных студенческих премий области и до сих пор поддерживает свой статус. Каждый год конкурс претерпевает изменения, чтобы отражать все тенденции развития молодежной среды. Нововведения в подходе к оценке участников, обновляющийся состав членов жюри и новые требования к участникам.Этот год привнес в конкурс серьезные изменения. Упрощенная система оценки портфолио позволит студентам заранее посчитать, какие баллы они получат в заочном этапе. В очном этапе изменится формат – для каждой номинации он станет уникальным и будет соответствовать критериям номинации. Изменятся номинации конкурса в соответствии с современными трендами.Портфолио будут принимать до 25 сентября 2018 года в Самарском Доме молодежи по адресу г.Самара, проспект Ленина, 3.Участником конкурса может стать студент вуза или ссуза Самарской области, который уже успел проявить себя в научной, творческой, спортивной или другой сфере. Направления работы молодых людей определяют в нескольких номинациях конкурса, в каждой из которых участники смогут продемонстрировать свои достижения. По итогам конкурса среди всех участников отбирают лучших студентов. Их награждают дипломами и ценными призами в рамках ежегодной масштабной торжественной церемонии.Организаторами Конкурса являются министерство образования и науки Самарской области, департамент по делам молодежи Самарской области, совет ректоров вузов Самарской области, совет директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области, департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара, Самарское региональное отделение молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».