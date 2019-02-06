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В Самарской области стартовала региональная конференция ОНФ. Активисты подводят итоги работы реготделения в 2018 и определяются с планами работы на 2019-й.В работе конференции участвует Глава регионаОдин из важнейших вопросов - эффективное исполнение Майского Указа Президента.Губернатор поблагодарил активистов ОНФ за эффективное и системное взаимодействие с региональной властью, своевременные сигналы о возникающих проблемах. "Рад возможности поучаствовать в конференции и обсудить итоги года, планы на будущее в кругу соратников. На территории региона есть проекты, которые задают вектор работы ОНФ в целом. Проекты, которыми мы по праву гордимся. А опыт регионального отделения берут на вооружение другие регионы. И такая активная работа ОНФ является большим подспорьем в развитии Самарской области", - заявил Дмитрий Азаров.Одно из важнейших направлений совместной работы ОНФ и регионального Правительства - реализация 12 национальных проектов, инициированных Президентом страны, сообщает Департамент информационной политики области.Только в 2019 году на их реализацию в области из федеральной казны выделено 15.1 млрд рублей.“Это очень значительные средства, которые должны дать импульс развитию региона. Крайне важно, чтобы эти средства расходовались с умом, на благо людей. Здесь участие народного фронта необходимо. Президент определил участие ОНФ как контроль и содействие", - отметил Дмитрий Азаров."Расчитываю, что именно так региональное отделение и будет строить свою работу по участию в реализации национальных проектов”, - подчеркнул Дмитрий Азаров.Уже в 2019 году в рамках нацпроектов в регионе будет реализован ряд важнейших инициатив:- откроются 13 ФАПов- будут введены 17 детских садов (всего строятся 28)- будет проведён ремонт 330 км дорог - это даже больше, чем в 2018! (316 км)- начнётся строительство моста через ВолгуКроме того, продолжат развиваться территории с особыми налоговыми режимами. Сегодня в СО действует весь спектр преференций для ведения бизнеса.В ближайшие дни ожидается принятие положительного решения по созданию ещё одной ТОСЭР в СО - на территории Чапаевска.