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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области стартовала региональная конференция ОНФ

6 февраля 2019 13:40
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В Самарской области стартовала региональная конференция ОНФ В работе конференции участвует Глава региона Дмитрий Азаров.
В работе конференции участвует Глава региона Дмитрий Азаров.

В Самарской области стартовала региональная конференция ОНФ. Активисты подводят итоги работы реготделения в 2018 и определяются с планами работы на 2019-й.
В работе конференции участвует Глава региона Дмитрий Азаров.
Один из важнейших вопросов - эффективное исполнение Майского Указа Президента.

Губернатор поблагодарил активистов ОНФ за эффективное и системное взаимодействие с региональной властью, своевременные сигналы о возникающих проблемах. "Рад возможности поучаствовать в конференции и обсудить итоги года, планы на будущее в кругу соратников. На территории региона есть проекты, которые задают вектор работы ОНФ в целом. Проекты, которыми мы по праву гордимся. А опыт регионального отделения берут на вооружение другие регионы. И такая активная работа ОНФ является большим подспорьем в развитии Самарской области", - заявил Дмитрий Азаров.

Одно из важнейших направлений совместной работы ОНФ и регионального Правительства - реализация 12 национальных проектов, инициированных Президентом страны, сообщает Департамент информационной политики области.
Только в 2019 году на их реализацию в области из федеральной казны выделено 15.1 млрд рублей.

“Это очень значительные средства, которые должны дать импульс развитию региона. Крайне важно, чтобы эти средства расходовались с умом, на благо людей. Здесь участие народного фронта необходимо. Президент определил участие ОНФ как контроль и содействие", - отметил Дмитрий Азаров.

"Расчитываю, что именно так региональное отделение и будет строить свою работу по участию в реализации национальных проектов”, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Уже в 2019 году в рамках нацпроектов в регионе будет реализован ряд важнейших инициатив:

- откроются 13 ФАПов
- будут введены 17 детских садов (всего строятся 28)
-  будет проведён ремонт 330 км дорог - это даже больше, чем в 2018! (316 км)
-  начнётся строительство моста через Волгу

Кроме того, продолжат развиваться территории с особыми налоговыми режимами. Сегодня в СО действует весь спектр преференций для ведения бизнеса.

В ближайшие дни ожидается принятие положительного решения по созданию ещё одной ТОСЭР в СО - на территории Чапаевска.


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