В Самарской области стартовала акция «Судебные приставы – детям»

94

Одним из приоритетных направлений в работе Управления ФССП России по Самарской области является помощь детям, оставшимся без попечения родителей, атакже тем, чьи папы или мамы являются должниками по алиментам. В рамках акции «Судебные приставы – детям» работники Управления не только увеличивают частотурейдов по должникам, но и проводят встречи представителей духовенства с родителями-алиментщиками, стараясь побудить их вспомнить о своих детях.Цель акции – это не только сократить задолженность по алиментным обязательствам, но и помочь детям региона восстановить их законные права.Акция «Судебные приставы – детям» продлится до 11 июня.