В Самарской области стартовала акция «Судебные приставы – детям»
4 апреля 2018 12:17
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Одним из приоритетных направлений в работе Управления ФССП России по Самарской области является помощь детям, оставшимся без попечения родителей, а
также тем, чьи папы или мамы являются должниками по алиментам. В рамках акции «Судебные приставы – детям» работники Управления не только увеличивают частоту
рейдов по должникам, но и проводят встречи представителей духовенства с родителями-алиментщиками, стараясь побудить их вспомнить о своих детях.
Цель акции – это не только сократить задолженность по алиментным обязательствам, но и помочь детям региона восстановить их законные права.
Акция «Судебные приставы – детям» продлится до 11 июня.
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