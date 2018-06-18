В Самарской области становится теплее

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В начале недели в Самарской области малооблачно, без осадков. Однако уже в среду возможны кратковременные дожди. К середине недели потеплеет местами до 32 градусов днем. К четвергу снова станет несколько прохладней, сообщает Приволжское УГМС.По сведению Гидрометцентра России во второй декаде июня средняя температура воздуха ожидается на 3º ниже среднего многолетнего значения.