Я нашел ошибку
Главные новости: 
Прокуратура выявила нарушения СанПиН при составлении расписания уроков в 26 школах и лицеях Самары
Прокуратура выявила нарушения СанПиН при составлении расписания уроков в 26 школах и лицеях Самары
Консультации оказываются в устной форме по вопросам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.
На время проведения ЧМ-2018 организована работа Единого информационного центра Роспотребнадзора
В Самаре отменяется автобус №77 от ЦУМ "Самара" до Стромилово
В Самаре отменяется автобус №77 от ЦУМ "Самара" до Стромилово
Еще 25 человек после матча Германия — Мексика задержали за разные административные правонарушения.
В Москве задержали перуанца, пытавшего возле «Лужников» украсть билеты на матч ЧМ у мексиканца
Дмитрий Азаров отметил большой вклад Александра Хинштейна в работу по восстановлению этого и других ОКН Самары.
В Самаре после первого этапа реставрации открылось обновленное здание бывшего коммерческого клуба на ул Куйбышева, 104
На гигантском экране будут транслировать три футбольных матча.
19 июня на фанфесте в Самаре выступят танцевальное шоу DNC, группа «Корица», «Бит Бокс Шоу» и певица Юлия Денисова
Вместе с тем, подешевели яйцо куриное, масло сливочное, картофель, свежие огурцы и помидоры, апельсины и бананы.
В Самаре в мае подорожали бензин, сахар, лук, морковь и яблоки
18 июня площадка Фестиваля болельщиков FIFA будет открыта для посетителей с 14.00.
18 июня на площади Куйбышева на сцене выступят музыкальные группы «Тринити», «Революция» и «Джой Бэнд»
сегодня  Понедельник, 18 июня, 17:19
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +26 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/06:
USD 62.69
0.44
EUR 72.53
-1.03
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области становится теплее

18 июня 2018 13:46
268
В Самарской области становится теплее Особых осадков синоптики не обещают.
Особых осадков синоптики не обещают.

В начале недели в Самарской области малооблачно, без осадков. Однако уже в среду возможны кратковременные дожди. К середине недели потеплеет местами до 32 градусов днем. К четвергу снова станет несколько прохладней, сообщает Приволжское УГМС.

По сведению Гидрометцентра России во второй декаде июня средняя температура воздуха ожидается на 3º ниже среднего многолетнего значения.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
18 июня 2018  16:11
Консультации оказываются в устной форме по вопросам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.
На время проведения ЧМ-2018 организована работа Единого информационного центра Роспотребнадзора
Консультации оказываются в устной форме по вопросам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.  Социум
116
18 июня 2018  14:40
На гигантском экране будут транслировать три футбольных матча.
19 июня на фанфесте в Самаре выступят танцевальное шоу DNC, группа «Корица», «Бит Бокс Шоу» и певица Юлия Денисова
На гигантском экране будут транслировать три футбольных матча.    Социум
181
18 июня 2018  14:11
Вместе с тем, подешевели яйцо куриное, масло сливочное, картофель, свежие огурцы и помидоры, апельсины и бананы.
В Самаре в мае подорожали бензин, сахар, лук, морковь и яблоки
Вместе с тем, подешевели яйцо куриное, масло сливочное, картофель, свежие огурцы и помидоры, апельсины и бананы.   Социум
183
Весь список

Здравоохранение
17 июня 2018  13:05
Ученые назвали необходимый диабетикам и гипертоникам продукт
Ученые назвали необходимый диабетикам и гипертоникам продукт
Они утверждают, что блюда из зеленой и красной чечевицы крайне полезны людям, страдающим от диабета или гипертонии. Здравоохранение
10
15 июня 2018  15:38
По полису ОМС осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из ЛПУ по месту прикрепления полиса ОМС.
Офтальмологи мобильного отделения больницы Ерошевского примут пациентов в селе Приволжье
По полису ОМС осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из ЛПУ по месту прикрепления... Здравоохранение
3
15 июня 2018  14:56
Глазные травмы – далеко не редкость во время спортивных состязаний, в том числе по футболу.
Самарские офтальмологи готовы к оказанию помощи и игрокам, и болельщикам
Глазные травмы – далеко не редкость во время спортивных состязаний, в том числе по футболу.  Здравоохранение
4
Весь список
Новости медицины
13 мая 2018  20:26
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
 Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни.  Новости медицины
153
8 мая 2018  16:24
Выбор роддома
 Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка.  Новости медицины
136
3 мая 2018  19:17
Абсцесс печени и поджелудочной железы
Абсцесс печени и поджелудочной железы
 Особой формой осложнений инфекционно-воспалительных патологий пищеварительной системы или других органов является формирование абсцессов.  Новости медицины
183
Весь список
Туризм
14 июня 2018  09:32
Изменен режим работы Бункера Сталина в Самаре Изменения введены на время чемпионата мира по футболу.
Изменен режим работы Бункера Сталина в Самаре
Изменения введены на время чемпионата мира по футболу. Туризм
3
13 июня 2018  19:50
Отдых в Греции
Отдых в Греции
 Греция – невероятно красивая страна, известная своей историей и бесконечной красотой архитектуры. У всех Греция ассоциируется с Афинами, монастырями из... Туризм
2
13 июня 2018  11:06
Самара вошла в первую десятку популярности семейных путешествий с детьми на День России
Самара вошла в первую десятку популярности семейных путешествий с детьми на День России
Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и апартаментов. Туризм
1
Весь список
Образование
18 июня 2018  16:51
Прокуратура выявила нарушения СанПиН при составлении расписания уроков в 26 школах и лицеях Самары
Прокуратура выявила нарушения СанПиН при составлении расписания уроков в 26 школах и лицеях Самары
  Образование
12
15 июня 2018  14:28
Ученые предлагают не только подстроить сервис под привычки и требования конкретного человека, но и “научить” персонального транспортного помощника учитывать прогноз дорожной ситуации.
Ученые Самарского университета разрабатывают сервис, который позволит легче ориентироваться в мегаполисе
Ученые предлагают не только подстроить сервис под привычки и требования конкретного человека, но и “научить” персонального транспортного помощника... Образование
7
15 июня 2018  13:44
Одаренным детям Самары будет выплачиваться стипендия 5 тыс. рублей
Одаренным детям Самары будет выплачиваться стипендия 5 тыс. рублей
Появилось соответствующее постановление. Образование
8
Весь список

Культура
18 июня 2018  10:39
В парке им. Ю.А.Гагарина г.о. Самара состоится XXX областной татарский праздник «Сабантуй» Мероприятие пройдет 30 июня.
В парке им. Ю.А.Гагарина г.о. Самара состоится XXX областной татарский праздник «Сабантуй»
Мероприятие пройдет 30 июня. Культура
81
15 июня 2018  11:21
Самарцев приглашают в библиотеку на Литературную ночь
Самарцев приглашают в библиотеку на Литературную ночь
В этом году тема Литературной ночи в Самаре приурочена к 125-летию со дня рождения Владимира Маяковского. Культура
4
14 июня 2018  13:55
В небе над Самарой появятся 4-метровые гелиевые шары
В небе над Самарой появятся 4-метровые гелиевые шары
Они обозначат здания в стиле модерн. Культура
2
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
695
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
999
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
945
Весь список


Видео
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
12
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
5
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
4
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
541
28 апреля 2018  13:34
История строительства «Самара Арены»
История строительства «Самара Арены»
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018.
ЧМ-2018
1099
28 апреля 2018  11:36
Самарская коза Зибияка предсказала победу
Самарская коза Зибияка предсказала победу "Крыльев Советов" на матче с "Факелом"
Игра состоится сегодня, 28 апреля.
Спорт в регионе
449
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
6
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
424
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
702
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
878
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
600
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1969
Весь список

Мероприятия
В парке им. Ю.А.Гагарина г.о. Самара состоится XXX областной татарский праздник «Сабантуй»
Программа Фестиваля болельщиков в Самаре на 18 июня
На четырех очередях набережной и на пляже организованы различные мероприятия для гостей и жителей Самары
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда