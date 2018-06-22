Я нашел ошибку
Главные новости: 
Самара покорила Неву
Самара покорила Неву
Туристический стенд Самары на Фестивале болельщиков FIFA посетили 10 тысяч человек
Туристический стенд Самары на Фестивале болельщиков FIFA посетили 10 тысяч человек
Группа Gotthard: «Выступление в Самаре останется в наших сердцах»
Группа Gotthard: «Выступление в Самаре останется в наших сердцах»
Специалисты отделения мобильной офтальмологической помощи примут пациентов в Красноармейском районе
Специалисты отделения мобильной офтальмологической помощи примут пациентов в Красноармейском районе
Мобильная лаборатория СПИД-центра развернётся в парке им. Гагарина в Самаре
Мобильная лаборатория СПИД-центра развернётся в парке им. Гагарина в Самаре
Датские полицейские помогают обеспечивать порядок на самарском фанфесте
Датские полицейские помогают обеспечивать порядок на самарском фанфесте
Более тысячи самарцев и гостей города пришли почтить память павших в Великой Отечественной войне
Более тысячи самарцев и гостей города пришли почтить память павших в Великой Отечественной войне
В Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра
В Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра
сегодня  Пятница, 22 июня, 13:33
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/06:
USD 63.79
0.17
EUR 73.69
0.08
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области стали чаще разводиться

22 июня 2018 11:12
103
В Самарской области стали чаще разводиться На 10,5 % уменьшилось и число зарегистрированных браков.
На 10,5 % уменьшилось и число зарегистрированных браков.

В период с января по апрель на 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 937 разводов. В январе-апреле 2017 года эта цифра была ниже – 867 распавшихся браков, пишет СитиТраффик.

На 10,5 % уменьшилось и число зарегистрированных браков. Детей в начала года в Самарской области тоже родилось на 5% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. При этом число умерших выросло на 1,8 %. Такие данные содержатся в докладе о социально-экономическом положении Самарской области за май 2018 года, который опубликовала служба государственной статистики региона.

С начала года численность населения в Самарской области сократилась на 4,2 тыс. человек. Естественная убыль как устойчивый и долговременный фактор сокращения населения в январе-апреле текущего года наблюдалась на большинстве территорий Самарской области, отмечается в докладе. Естественный прирост населения зарегистрирован только в Куйбышевском районе Самары и в муниципальном районе Волжский. Согласно оценкам региональной службы статистики, по состоянию на 1 мая 2018 года в Самарской области постоянно проживает чуть менее 3,2 млн. человек.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
22 июня 2018  12:42
Более тысячи самарцев и гостей города пришли почтить память павших в Великой Отечественной войне
Более тысячи самарцев и гостей города пришли почтить память павших в Великой Отечественной войне
Они возложили цветы к Вечному Огню. Социум
57
22 июня 2018  11:43
В Самарской области в 2017 году насчитывалось 18% молодежи от всего населения
В Самарской области в 2017 году насчитывалось 18% молодежи от всего населения
Среди молодежи в возрасте 15-29 лет, входящей в состав рабочей силы, 91% были заняты в экономике области. Социум
91
22 июня 2018  11:29
Еще один приют для животных могут построить в Самаре
Еще один приют для животных могут построить в Самаре
Такое предложение прозвучало на публичных слушаниях. Социум
79
Весь список

Здравоохранение
22 июня 2018  13:01
Специалисты отделения мобильной офтальмологической помощи примут пациентов в Красноармейском районе
Специалисты отделения мобильной офтальмологической помощи примут пациентов в Красноармейском районе
Прием взрослого населения будет проводиться с 9.00 до 14.00 по предварительной записи. Здравоохранение
48
22 июня 2018  12:57
Мобильная лаборатория СПИД-центра развернётся в парке им. Гагарина в Самаре
Мобильная лаборатория СПИД-центра развернётся в парке им. Гагарина в Самаре
Успейте проверить своё здоровье!  Здравоохранение
39
21 июня 2018  11:55
В Самаре уже более 3,5 тысяч человек укусили клещи
В Самаре уже более 3,5 тысяч человек укусили клещи
Среди пострадавших 966 детей.  Здравоохранение
454
Весь список
Новости медицины
13 мая 2018  20:26
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
 Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни.  Новости медицины
167
8 мая 2018  16:24
Выбор роддома
 Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка.  Новости медицины
156
3 мая 2018  19:17
Абсцесс печени и поджелудочной железы
Абсцесс печени и поджелудочной железы
 Особой формой осложнений инфекционно-воспалительных патологий пищеварительной системы или других органов является формирование абсцессов.  Новости медицины
205
Весь список
Туризм
14 июня 2018  09:32
Изменен режим работы Бункера Сталина в Самаре Изменения введены на время чемпионата мира по футболу.
Изменен режим работы Бункера Сталина в Самаре
Изменения введены на время чемпионата мира по футболу. Туризм
49
13 июня 2018  19:50
Отдых в Греции
Отдых в Греции
 Греция – невероятно красивая страна, известная своей историей и бесконечной красотой архитектуры. У всех Греция ассоциируется с Афинами, монастырями из... Туризм
26
13 июня 2018  11:06
Самара вошла в первую десятку популярности семейных путешествий с детьми на День России
Самара вошла в первую десятку популярности семейных путешествий с детьми на День России
Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и апартаментов. Туризм
30
Весь список
Образование
21 июня 2018  11:45
В СамГТУ может появиться умная мебель
В СамГТУ может появиться умная мебель
На площадке «КБ37» прошла презентация потенциальных бизнес-проектов от участников первого набора ректорской бизнес-школы.  Образование
256
20 июня 2018  16:47
В российских школах могут исчезнуть традиционные учебники по ряду предметов, а проверка письменных работ будет автоматизирована, следует из рабочей версии проекта «Цифровая школа» Минпросвещения ценой более 500 млрд руб.
Минпросвещения предложило избавляться от бумажных учебников
В российских школах могут исчезнуть традиционные учебники по ряду предметов, а проверка письменных работ будет автоматизирована, следует из рабочей версии... Образование
279
20 июня 2018  12:58
Российские школы планируют отказаться от бумажных учебников
Российские школы планируют отказаться от бумажных учебников
Изменения рассматриваются в рамках проекта «Цифровая школа».  Образование
233
Весь список

Культура
21 июня 2018  09:39
В Самаре стартовал проект «Модерн в облаках»
В Самаре стартовал проект «Модерн в облаках»
Он представит гостям мундиаля самарский модерн как единый ансамбль памятников архитектуры. Культура
240
21 июня 2018  09:16
Самарцев приглашают на выставку о Сенегале
Самарцев приглашают на выставку о Сенегале
Наш город принимает футбольную команду и болельщиков из франкофонной страны Сенегал в рамках ЧМ. Культура
177
20 июня 2018  13:05
Всех интересующихся французской современной литературой самарцев приглашают на встречу с писателем Габриэлем Мартиарена
Всех интересующихся французской современной литературой самарцев приглашают на встречу с писателем Габриэлем Мартиарена
Встреча пройдет 22 июня. Культура
210
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
714
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1024
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
967
Весь список


Видео
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
391
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
509
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
90
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
58
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
56
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
584
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
49
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
454
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
743
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
908
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
645
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
2006
Весь список

Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на детский праздник «Научи ребенка Правилам дорожного движения»
Активисты ОНФ в День памяти и скорби, в день начала Великой Отечественной войны, проведут «Поверку павших» в Самаре
В Самаре пройдет фестиваль воздушных змеев
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда