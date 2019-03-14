Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 14 марта, 15:45
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/03:
USD 65.59
-0.18
EUR 74.02
-0.05
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области создадут систему по выявлению и поддержке талантливых детей

14 марта 2019 11:25
133
В Самарской области создадут систему по выявлению и поддержке талантливых детей По ряду направлений регион занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе.
По ряду направлений регион занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе.

Поддержка одаренной и талантливой молодежи, развитие кадрового потенциала стали главными темами на заседании Совета Приволжского федерального округа. Оно состоялось в минувший вторник в Ижевске, пишет "Самарская газета".

По словам полномочного представителя президента Игоря Комарова, для всестороннего развития молодежи необходимо решить ряд задач. Прежде всего следует обобщить опыт субъектов ПФО, а также искать новые методики выявления талантов — по этим направлениям необходима системная работа. При этом важно, чтобы одаренные ребята после учебы в вузах и ссузах оставались жить и работать в своих регионах.

— Одаренные дети, молодые люди, которые обладают интеллектуальными, творческими способностями, лидерскими качествами, — это мощный потенциал для социальноэкономического развития регионов и России в целом, — сказал Комаров.

На заседании отметили, что в Самарской области применяется комплексный подход в вопросах поддержки одаренных детей. По ряду направлений регион занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе.

— Мы активно работаем с детьми разных категорий, в том числе с теми, которые имеют ограничения по здоровью. Здесь у нас показатель охвата 56 процентов — третий показатель в ПФО. Есть и направления, где мы являемся абсолютными лидерами, — сказал губернатор Дмитрий Азаров, комментируя итоги заседания.

В регионе действуют программы по работе с одаренной молодежью в сфере науки, техники и технологий от 14 до 30 лет — «Взлет», «Полет» и «Орбита». Все три — это комплекс, в котором реализована связка «школа — университет — экономика региона». Участники программ «Взлет» и «Полет» выполняют собственные научно-исследовательские проекты, дистанционно их консультируют ученые, специалисты вузов и научных организаций Самарской области. Участники программы «Орбита» — студенты — выполняют проекты для ведущих предприятий региона. То есть организации могут присмотреть для себя перспективные кадры, а молодежь — начать карьерный путь.

Сейчас в программах «Взлет», «Полет» и «Орбита» задействованы более 5 тысяч школьников, 700 студентов и молодых ученых вузов, 350 научных консультантов, около 2 тысяч учителей и преподавателей вузов, 20 ведущих предприятий региона. Опыт Самарской области готовы перенимать другие регионы ПФО.

— С интересом слушал доклады коллег. Нам еще есть чему поучиться, что взять на вооружение, — отметил Дмитрий Азаров. — Уже в ходе заседания я поручил региональному министерству образования взять в проработку часть озвученных предложений.

По мнению главы региона, необходимо детально изучить опыт «Казанского открытого университета талантов», чтобы применить его при создании региональной экосистемы по выявлению и поддержке талантливых детей.

— Считаю, что каждый ребенок талантлив, — подчеркнул губернатор. — Наша задача — стимулировать педагогов, учителей для того, чтобы они в каждом ребенке имели желание и возможность рассмотреть такого талантливого ученика, развивать его способности.

Азаров добавил, что надо активно привлекать ребят к научно-техническому творчеству. В частности — в кванториумах. В нашей области создано два таких центра — в Самаре и Тольятти, этим может гордиться далеко не каждый регион. В то же время охват детей занятиями в кванториумах, по мнению губернатора, недостаточен.

— Надо проанализировать опыт передвижных кванториумов, который применяют некоторые регионы. Я думаю, что для сельской местности это было бы крайне важно, — сказал губернатор.

Отдельно он отметил работу молодежного форума «iВолга», где молодые люди ежегодно представляют перспективные проекты по самым разным направлениям.

На эту площадку на Мастрюковских озерах каждое лето съезжаются студенты из регионов ПФО, иностранные делегации. В 2019-м на форуме губернатор намерен еще раз обсудить вопросы поддержки одаренной молодежи.

— С удовольствием поделимся опытом Самарской области, предложим конкретные решения по поощрению лучших практик, которые сегодня существуют в различных регионах, — резюмировал он.

Фото с сайта Полпреда Президента РФ в ПФО.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
14 марта 2019  14:51
Начинается цикл открытых занятий по русскому языку.
В СОУНБ начинается подготовка к "Тотальному диктанту"
Начинается цикл открытых занятий по русскому языку.  Социум
50
14 марта 2019  12:47
Военные ЦВО начали подготовку к Параду Победы в Самаре
Военные ЦВО начали подготовку к Параду Победы в Самаре
Сейчас тренировки проходят на плацу воинских частей и соединений. Социум
135
14 марта 2019  12:33
ФНС назвала число зарегистрировавшихся самозанятых россиян
ФНС назвала число зарегистрировавшихся самозанятых россиян
Пока неизвестно, сколько зарегистрированных самозанятых может быть к концу года. Социум
113
Весь список

Здравоохранение
13 марта 2019  09:53
Названы вредные людям старше 30 лет продукты В этом возрасте замедляется метаболизм.
Названы вредные людям старше 30 лет продукты
В этом возрасте замедляется метаболизм. Здравоохранение
475
12 марта 2019  19:39
В новой концепции предлагается «сократить доступность» таких изделий.
Минздрав отказался от идеи запретить продажу жевательного табака и снаффа
В новой концепции предлагается «сократить доступность» таких изделий.   Здравоохранение
311
12 марта 2019  15:02
В Самарской области показатель снизился на 1,7 %.
По итогам 2018 года в Самарской области снизилась смертность населения
В Самарской области показатель снизился на 1,7 %.  Здравоохранение
851
Весь список
Новости медицины
14 марта 2019  06:08
Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
53
7 февраля 2019  08:44
Качественное протезирование в Москве
 Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем.  Новости медицины
425
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
708
Весь список
Туризм
13 марта 2019  10:59
Какие правила отеля туристы нарушают чаще всего?
Какие правила отеля туристы нарушают чаще всего?
Реже всего российские туристы вступали в драку с персоналом отеля или другими отдыхающими. Туризм
305
13 марта 2019  09:47
Глава Петербурга потребовал отложить запрет на хостелы в жилых домах
Глава Петербурга потребовал отложить запрет на хостелы в жилых домах
Если закон о хостелах вступит в силу в таком виде, в каком он был принят Госдумой, это приведет к потере рабочих мест, беспокоятся предприниматели. Туризм
256
12 марта 2019  11:34
Портал Samara.travel стал лучшим в России
Портал Samara.travel стал лучшим в России
Он стал победителем в номинации «Лучший портал туристского информационного центра». Туризм
275
Весь список
Образование
14 марта 2019  10:36
Какие изменения ждут самарские вузы? Об этом рассказал первый заместитель председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Какие изменения ждут самарские вузы?
Об этом рассказал первый заместитель председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Образование
180
13 марта 2019  09:59
Самара попала в середину рейтинга городов с самым плохим школьным образованием
Самара попала в середину рейтинга городов с самым плохим школьным образованием
Респондентов просили оценить уровень современного школьного образования в их городе по десятибалльной шкале. Образование
319
12 марта 2019  13:55
В Самаре проектируется единая межвузовская экосреда
В Самаре проектируется единая межвузовская экосреда
Об этом сообщил первый проректор Самарского университета Роман Самсонов. Образование
363
Весь список

Культура
14 марта 2019  13:43
Самарчанки 8 марта бесплатно посещали музеи в рамках акции
Самарчанки 8 марта бесплатно посещали музеи в рамках акции
8 марта более 150 музеев поддержали инициативу Минкультуры России о бесплатном посещении для женщин. Культура
86
14 марта 2019  12:53
Фестиваль «Веснушка» шагает по Самарской области
Фестиваль «Веснушка» шагает по Самарской области
Это серия концертов, которые студенты ссузов самостоятельно организуют и представляют на оценку профессионального жюри. Культура
101
14 марта 2019  10:40
Самарский театр оперы и балета вновь присоединится к международной акции «Час Земли»
Самарский театр оперы и балета вновь присоединится к международной акции «Час Земли»
В субботу, 30 марта, на один час с 20:30 до 21:30 будет отключена подсветка здания театра.  Культура
118
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
117
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
540
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1011
Весь список


Видео
13 марта 2019  12:08
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой.
Криминал
949
13 марта 2019  11:39
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
281
7 марта 2019  11:37
Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно.
Происшествия
561
28 февраля 2019  12:36
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде.
Спорт в регионе
820
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
823
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
811
Весь список

Фоторепортажи
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1158
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
1284
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
571
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
794
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1247
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
1000
Весь список

Мероприятия
В СОУНБ начинается подготовка к "Тотальному диктанту"
В Самаре прошел турнир по дзюдо на призы СЮИ
В Самаре пройдет общегородская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные