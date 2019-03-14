В Самарской области создадут систему по выявлению и поддержке талантливых детей
14 марта 2019 11:25
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Поддержка одаренной и талантливой молодежи, развитие кадрового потенциала стали главными темами на заседании Совета Приволжского федерального округа. Оно состоялось в минувший вторник в Ижевске, пишет "Самарская газета".
По словам полномочного представителя президента Игоря Комарова, для всестороннего развития молодежи необходимо решить ряд задач. Прежде всего следует обобщить опыт субъектов ПФО, а также искать новые методики выявления талантов — по этим направлениям необходима системная работа. При этом важно, чтобы одаренные ребята после учебы в вузах и ссузах оставались жить и работать в своих регионах.
— Одаренные дети, молодые люди, которые обладают интеллектуальными, творческими способностями, лидерскими качествами, — это мощный потенциал для социальноэкономического развития регионов и России в целом, — сказал Комаров.
На заседании отметили, что в Самарской области применяется комплексный подход в вопросах поддержки одаренных детей. По ряду направлений регион занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе.
— Мы активно работаем с детьми разных категорий, в том числе с теми, которые имеют ограничения по здоровью. Здесь у нас показатель охвата 56 процентов — третий показатель в ПФО. Есть и направления, где мы являемся абсолютными лидерами, — сказал губернатор Дмитрий Азаров, комментируя итоги заседания.
В регионе действуют программы по работе с одаренной молодежью в сфере науки, техники и технологий от 14 до 30 лет — «Взлет», «Полет» и «Орбита». Все три — это комплекс, в котором реализована связка «школа — университет — экономика региона». Участники программ «Взлет» и «Полет» выполняют собственные научно-исследовательские проекты, дистанционно их консультируют ученые, специалисты вузов и научных организаций Самарской области. Участники программы «Орбита» — студенты — выполняют проекты для ведущих предприятий региона. То есть организации могут присмотреть для себя перспективные кадры, а молодежь — начать карьерный путь.
Сейчас в программах «Взлет», «Полет» и «Орбита» задействованы более 5 тысяч школьников, 700 студентов и молодых ученых вузов, 350 научных консультантов, около 2 тысяч учителей и преподавателей вузов, 20 ведущих предприятий региона. Опыт Самарской области готовы перенимать другие регионы ПФО.
— С интересом слушал доклады коллег. Нам еще есть чему поучиться, что взять на вооружение, — отметил Дмитрий Азаров. — Уже в ходе заседания я поручил региональному министерству образования взять в проработку часть озвученных предложений.
По мнению главы региона, необходимо детально изучить опыт «Казанского открытого университета талантов», чтобы применить его при создании региональной экосистемы по выявлению и поддержке талантливых детей.
— Считаю, что каждый ребенок талантлив, — подчеркнул губернатор. — Наша задача — стимулировать педагогов, учителей для того, чтобы они в каждом ребенке имели желание и возможность рассмотреть такого талантливого ученика, развивать его способности.
Азаров добавил, что надо активно привлекать ребят к научно-техническому творчеству. В частности — в кванториумах. В нашей области создано два таких центра — в Самаре и Тольятти, этим может гордиться далеко не каждый регион. В то же время охват детей занятиями в кванториумах, по мнению губернатора, недостаточен.
— Надо проанализировать опыт передвижных кванториумов, который применяют некоторые регионы. Я думаю, что для сельской местности это было бы крайне важно, — сказал губернатор.
Отдельно он отметил работу молодежного форума «iВолга», где молодые люди ежегодно представляют перспективные проекты по самым разным направлениям.
На эту площадку на Мастрюковских озерах каждое лето съезжаются студенты из регионов ПФО, иностранные делегации. В 2019-м на форуме губернатор намерен еще раз обсудить вопросы поддержки одаренной молодежи.
— С удовольствием поделимся опытом Самарской области, предложим конкретные решения по поощрению лучших практик, которые сегодня существуют в различных регионах, — резюмировал он.
Фото с сайта Полпреда Президента РФ в ПФО.
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