В Самарской области сотрудники ГИБДД совместно со школьниками провели акцию «Безопасная дорога»

131

С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий, формирования ответственного отношения водителей и пешеходов к соблюдению Правил дорожного движения и обеспечения безопасности на дороге сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Клявлинский» совместно со школьниками провели акцию «Безопасная дорога».Во время мероприятия сотрудники ОГИБДД и ученики школы проводили беседы с водителями, в ходе которых призывали соблюдать требования Правил дорожного движения, напоминали о том, что при движении вблизи образовательных учреждений, а также мест массового пребывания детей необходимо быть максимально внимательными и осторожными. Особое внимание было уделено соблюдению скоростного режима и правил проезда пешеходных переходов. Быть предельно внимательными на дороге юные помощники сотрудников ОГИБДД призвали и пешеходов. Ребята обратили внимание на то, что в зимнее время тормозной путь транспортных средств значительно возрастает, поэтому автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу пешеходом. Особое внимание полицейские и школьники уделили необходимости использования световозвращающих элементов на одежде. Благодаря таким наклейкам и значкам пешеходы становятся более заметными для водителей в темноте, что напрямую влияет на безопасность дорожного движения.В конце беседы ребята вручали участникам дорожного движения тематические листовки, в ответ автомобилисты и пешеходы обещали быть предельно внимательными на проезжей части.Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения может стать гарантом вашей безопасности! Будьте внимательны на проезжей части! Помните, что порядок на дороге начинается с каждого из нас.