В Самарской области состоится форум ученического самоуправления Приволжского федерального округа

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С 27 по 28 сентября в Самарской области (на базе парк-отеля «Ели» - Новокуйбышевское лесничество, 7) состоится окружной форум ученического самоуправления Приволжского Федерального Округа. Участниками форума станут более 100 человек, среди которых: лидеры и активисты ученического самоуправления представители администрации общеобразовательных организаций, родительских комитетов, специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования и в сфере молодежной политики.Форум проводится в целях создания условий для системной и эффективной работы ученического самоуправления в общеобразовательных организациях России.Задачами форума являются: обучение активистов и организаторов ученического самоуправления и стимулирование деятельности советов обучающихся, а также анализ, выявление и трансляция лучшего опыта в деятельности ученического самоуправления.В рамках форума состоятся обучающие мероприятия, лекции и семинары по нормативным аспектам деятельности ученического самоуправления, отличиям ученических советов от общественных объединений, технологиям проведения выборов в органы ученического самоуправления и сопровождению деятельности ученических советов в сети «Интернет», сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com