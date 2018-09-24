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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области состоится форум ученического самоуправления Приволжского федерального округа

24 сентября 2018 11:24
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В Самарской области состоится форум ученического самоуправления Приволжского федерального округа В рамках форума состоятся обучающие мероприятия, лекции и семинары.
В рамках форума состоятся обучающие мероприятия, лекции и семинары.

С 27 по 28 сентября в Самарской области (на базе парк-отеля «Ели» - Новокуйбышевское лесничество, 7) состоится окружной форум ученического самоуправления Приволжского Федерального Округа. Участниками форума станут более 100 человек, среди которых: лидеры и активисты ученического самоуправления представители администрации общеобразовательных организаций, родительских комитетов, специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования и в сфере молодежной политики.

Форум проводится в целях создания условий для системной и эффективной работы ученического самоуправления в общеобразовательных организациях России.
Задачами форума являются: обучение активистов и организаторов ученического самоуправления и стимулирование деятельности советов обучающихся, а также анализ, выявление и трансляция лучшего опыта в деятельности ученического самоуправления.

В рамках форума состоятся обучающие мероприятия, лекции и семинары по нормативным аспектам деятельности ученического самоуправления, отличиям ученических советов от общественных объединений, технологиям проведения выборов в органы ученического самоуправления и сопровождению деятельности ученических советов в сети «Интернет», сообщает пресс-служба облправительства.


Фото pixabay.com
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