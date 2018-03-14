В Самарской области сформирован новый общественный совет

71

Решением пленарного заседания Общественной палаты Самарской области сформирован новый состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания населения.Самарская область была одной из первых, где при региональном министерстве социально-демографической и семейной политики был создан общественный совет по оценке качества оказания социальных услуг, который вместе с общественными советами Астраханской и Иркутской областей принял участие в пилотном проекте Минтруда России по проведению независимой оценки качества услуг в социальной сфере.В дальнейшем полученный опыт был распространен на все субъекты Российской Федерации. В Самарской области ежегодно, начиная с 2013 года, члены общественного совета при министерстве социально-демографической и семейной политики утверждали перечень учреждений, согласовывали техническое задание на проведение проверки, устанавливали дополнительные критерии и показатели независимой оценки.По результатам оценки составлялись рейтинги и предложения по улучшению качества работы учреждений. Состав совета утверждался приказом министерства.В конце прошлого года в федеральное законодательство были внесены изменения, в соответствии с которыми полномочия по формированию общественных советов по проведению и утверждению их состава возложены на общественные палаты субъектов Российской Федерации, сообщает пресс-служба облправительства.«В настоящее время в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве министерство обратилось в Общественную палату Самарской области с просьбой сформировать общественный совет по проведению независимой оценки качества в социальной сфере», - рассказала врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области М.Ю.Антимонова. – «В состав совета должны войти представители общероссийских и региональных общественных организаций, созданных в целях защиты прав и интересов граждан; общероссийских и региональных объединений инвалидов и ветеранов. В него не могут быть включены представители органов власти, общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания, а также руководители и работники организаций социального обслуживания».