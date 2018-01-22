В Самарской области сегодня весь день обещают снег, местами метель

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По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС», до 19 часов 22 января в Самарской области облачно, небольшой и умеренный снег, местами метель. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -5, -13°. Местами снежные заносы.Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гражданам о правилах поведения в случае ухудшения погодных условий:находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.