В Самарской области рекомендовано усилить контроль за ранним выявлением семейного неблагополучия

151

В среду, 19 декабря 2018 года, врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской областипровёл заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области.По информации министерства здравоохранения Самарской области, в рамках полномочий проводится работа по нескольким направлениям. Особое внимание уделяется подросткам, злоупотребляющим наркотическими веществами и алкоголем. За 11 месяцев 2018 года таких подростков состояло на учете 334 человека (2017 год – 367чел.). С ними проводятся лечебные мероприятия и реабилитация.Проводится мониторинг диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях, а также детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство). В течение 2018 года диспансеризацией было охвачено более 11 тысяч детей данных категорий.Также проводится работа по предупреждению отказов от новорожденных в акушерских стационарах. В текущем году помощь была оказана 24 женщинам, имевшим намерение отказаться от ребенка.В 2018 году на сопровождении в центрах социальной помощи семье и детям состояло 3 тыс. семей, оказавшихся в социально-опасном положении.В случае, если профилактическая работа по реабилитации семьи не дает положительного результата, при выявлении фактов жестокого обращения, ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию детей органами опеки и попечительства готовятся материалы по лишению (ограничению) родительских прав, при необходимости, принимаются меры по отобранию детей из семьи и их немедленному жизнеустройству.В 2018 году в практику работы социальных учреждений стационарного и полустационарного обслуживания внедрен мини-тренинг для подростков и молодежи, направленный на выработку у них навыков распознавания и противодействия манипуляциям (проведен обучающий тренинг для 40 специалистов).Решением комиссии главам муниципальных образований, органам системы профилактики рекомендовано усилить контроль за ранним выявлением семейного неблагополучия для своевременного оказания помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке, сообщает пресс-служба облправительства.«К сожалению, довольно часто мы получаем информацию о случаях правонарушений в отношении несовершеннолетних или фактах нанесения вреда здоровью подростков, их асоциального поведения. У нас есть ресурсы, чтобы помогать детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, но для этого необходимо владеть информацией о социально неблагополучной семье. Эта работа требует не только чётко выстроенной системы взаимодействия, но и неравнодушного, человеческого подхода к каждой конкретной судьбе», - подчеркнул Нефедов.

pixabay.com