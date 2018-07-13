В Самарской области прошли крупные учения российских миротворцев

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Единственная в Сухопутных войсках Российской Федерации мотострелковая миротворческая бригада Центрального военного округа провела на Рощинском полигоне в Самарской области крупные тактико-специальные учения.В маневрах были задействованы все военнослужащие бригады. Миротворцы отработали сопровождение гуманитарной колонны в условных районах нахождения противоборствующих сторон с последующим отражением атаки диверсионных групп. Кроме того, подразделения учились отрабатывать задачи по приведению в высшие степени боевой готовности, оперативному перемещению к местам назначения, созданию буферных зон, принуждению к миру конфликтующих сторон, охране и обороне наиболее важных административных и промышленных объектов, сообщает пресс-служба ЦВО.