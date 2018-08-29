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В Самарской области прошел рейд с участием руководящего состава подразделений Госавтоинспекции региона

29 августа 2018 11:49
115
В Самарской области прошел рейд с участием руководящего состава подразделений Госавтоинспекции региона
Подобные рейды будут продолжены и в дальнейшем.

Утром в минувшую субботу по указанию начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова на территории региона прошли профилактические мероприятия с участием руководящего состава подразделений Госавтоинспекции, направленные на профилактику нарушений Правил дорожного движения автомобилистами.

В проведении рейда было задействовано 488 сотрудников Госавтоинспекции, 189 из которых – старшие групп, командиры взводов и рот ДПС, а также 29 руководителей территориальных подразделений ГИБДД.

За время проведения мероприятия полицейскими выявлено 114 нарушений по ч. 3.1. ст.12.5 КоАП РФ «тонировка», 64 нарушения по ч.1 ст.12.5 КоАП РФ «шторки», «сетки», 103 нарушения по ст. 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения» и 122 нарушения по ч.1 ст. 12.29 «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения» КоАП РФ. Большинство правонарушений задокументировано на территории Тольятти – 203 и Самары - 176. В отношении каждого нарушителя был составлен административный протокол и проведена профилактическая беседа.

В отношении водителей мототранспорта возбуждено 60 дел об административных правонарушениях. На специализированную стоянку помещено 10 единиц мототранспорта.

Как отметил врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов, проведение таких мероприятий доказало свою эффективность. Подобные рейды будут продолжены и в дальнейшем, сообщает облМВД.
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