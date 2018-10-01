В Самарской области прошел окружной форум ученического самоуправления ПФО
1 октября 2018 12:20
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С 27-28 сентября, на базе парк-отеля «Ели» (Самарская область, Новокуйбышевское лесничество, 7) состоялся окружной форум ученического самоуправления Приволжского федерального округа.
Участниками форума стали более 100 человек из 9 субъектов ПФО: Республика Татарстан, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Нижегородская область, Пензенская область, Оренбургская область, Саратовская область, Ульяновская область, Самарская область.
Организаторами Форума выступили Министерство образования и науки Российской Федерации, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» при поддержке Самарского Союза Молодежи – территориальной общественной организации «Российского Союза Молодежи» в Самарской области.
Софьина Анастасия – Председатель Самарского Союза Молодежи – территориальной общественной организации «Российского Союза Молодежи» в Самарской области: Форум прошел на одном дыхании, для участников выступали опытные спикеры, которые поделились с участниками своими знаниями и дали советы по развитию ученического самоуправления в их образовательных организациях.
Форум проводится в целях обучения активистов и организаторов ученического самоуправления и стимулирование деятельности советов обучающихся, создание условий для системной и эффективной работы ученического самоуправления в общеобразовательных организациях России.
В рамках форума участники прослушали лекции и семинары по темам: «Нормативно – правовое регулирование организаций ученического самоуправления», «Ученическое самоуправление в современной школе – взгляд в будущее», познакомились с технологиями проведения выборов в органы ученического самоуправления и сопровождения деятельности ученических советов в сети «Интернет».
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