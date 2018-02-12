В Самарской области пройдет цикл мероприятий, приуроченных к 25-летию Всемирного русского народного собора

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13 февраля в Университете «МИР» пройдет круглый стол «Взаимосвязь духовного и физического здоровья: вызовы современности», участие в котором примут студенты самарских вузов и федеральные эксперты:Силантьев Роман Анатольевич, член Бюро Президиума ВРНС, руководитель Правозащитного центра ВРНС, доктор исторических наук, профессор МГЛУ (г. Москва)Лепехин Владимир Анатольевич, член Совета ВРНС, руководитель Дискуссионного клуба ВРНС, директор Института ЕврАзЭС, кандидат философских наук (г. Москва)Круглый стол пройдет в формате дискуссии. Темами обсуждения станут:1. Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС) как ключевой институт и инструмент солидаризации российского общества2. Спорт и религия близки по духу.3. Человек - это дух, душа и тело.4. В здоровом теле – здоровый дух.В 14.00 – начало мероприятия.Здесь же на круглом столе впервые в новейшей истории России будут представлены подлинные боевые знамена Имперских кадетских корпусов и полков. После их перевезут в Самарскую духовную семинарию, где 14 февраля с 14.00 будет организована специальная выставка, посетить которую сможет любой желающий.17 февраля запланированы следующие мероприятия:В 10.00 в ДПЦ «Кириллица» состоится встреча Николая Валуева и Александра Карелина с молодежью.В 12.30 на территория храма в честь св. Спиридона Тримифунтского пройдут народные гуляния – праздничное мероприятие «Сырная седмица»: выступления звонарей и ложкарей, народных ансамблей, конкурсы, призы и угощения от компании «Волжский осетр», выступление и тематические зимние забавы от клуба реконструкции «Легенда», катание на лошадях и в собачьих упряжках, показательное выступление федерации русского хоккея с мячом на льду Спиридоновского пруда.В 16.00 в «МТЛ Арена» откроется Кубок Митрополита Самарской и Тольяттинского по дзюдо.Стоит отметить, что первый раз Кубок Митрополита проводился в 2016 году и был приурочен к 180-летию со дня рождения святителя Николая Японского, служителя Русской Православной Церкви, фактически ставшего прародителем дзюдо в России. Любимым детищем русского миссионера Японии была семинария, и именно он настоял в свое время на включении в ее программу дзюдо. Поучаствовал святитель Николай и в судьбе Василия Ощепкова – ученика и последователя, который в дальнейшем принес в Россию дзюдо. В 1911 году Ощепкова зачислили в японскую школу дзюдо Кодокан, а в 1914 он вернулся в Россию и открыл во Владивостоке первую секцию дзюдо.Кубок Митрополита проводится с целью консолидации общества на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, вовлечения в спорт детей и молодежи. Аналогичные задачи стоят и перед Всемирным русским народным собором, 25-летие которого отмечается в этом году, сообщает пресс-служба облправительства.