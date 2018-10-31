В Самарской области пройдет региональный чемпионат «Абилимпикс»

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1 ноября в 10.00 в Тольятти (ул.Мурысева, 84) состоится открытие регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ОВЗ.В актовом зале Самарского государственного колледжа состоится торжественное открытие конкурса, после чего состоится в телемост с площадками в Тольятти и Кинель-Черкассах. Сразу по окончании церемонии открытия начнётся конкурс.Чемпионат в регионе проходит третий год. На этот раз в соревнованиях по 18 компетенциям примут участие около 200 человек - конкурсантов и экспертов. На 9 конкурсных площадках будут представлены компетенции такие, как «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Веб-дизайн», «Экономика и бухгалтерский учет», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Инструктор оздоровительных занятий» и другие. Впервые, кроме студентов техникумов и колледжей, своё мастерство продемонстрируют специалисты по компетенции «Массажист».Победители регионального этапа примут участие в Национальном Чемпионате, который состоится в Москве с 20 по 23 ноября.В мероприятии, в том числе примут участие студенты Тольяттинского медицинского колледжа примут участие в данном соревновании.В рамках регионального чемпионата конкурс по медицинской компетенции «Массажист» стартует в 9.45 в селе Кинель-Черкассы (ул. Красноармейская, д.60А).По компетенции «Медицинский и социальный уход» - соревнование пройдет в 11.30 на базе Тольяттинского медицинского колледжа (ул.Строителей, 7).Абилимпикс – это международное некоммерческое движение, основной деятельностью которого является проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью с целью их профессиональной ориентации и содействию в трудоустройстве.