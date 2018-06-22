В Самарской области пройдет Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи

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29 июня 2018 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области совместно с Самарским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», общественными приемными, государственным юридическими бюро, центрами бесплатной юридической помощи и юридическими клиниками при ВУЗах проводят Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи.Прием граждан членами Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской области и сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области будет проводиться в приемной граждан, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, 20 с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 13.48).В Единый день оказания бесплатной юридической помощи гражданам будет оказываться бесплатная юридическая помощь в виде правовых консультаций в устной форме.