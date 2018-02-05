В Самарской области приставы рассмотрели жалобы на коллекторов

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В прошлом году в УФССП России по Самарской области поступило 776 обращений по вопросам деятельности «коллекторов». Перенаправлено для рассмотрения по существу в иные органы и другие территориальные органы ФССП России было 56 обращений граждан. К рассмотрению было принято 720 обращений. На деятельность юрлиц, не включенных в реестр, пожаловались почти 680 раз, причем большая часть (более 550 обращений) пришлась на микрофинансовые организации.В результате их рассмотрения отделом ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Самарской области было возбуждено 31 дело об административных правонарушениях, из которых 13 дел по ст. 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности) и 18 дел по ст. 19.7 КоАП РФ (Непредставление сведений (информации).Судом было рассмотрено 2 дела об административном правонарушении по ст. 14.57 КоАП РФ, в результате за настойчивые звонки должникам «коллекторы» были оштрафованы на сумму в 120 тысяч рублей.На сегодняшний день в реестр включены 4 юридических лица, зарегистрированных на территории Самарской области, также в регионе работают филиалы юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченных задолженностей.Уже в этом году судебные приставы Самарской области начнут проводить плановые проверки деятельности «коллекторских агентств», пока они проводились лишь по обращениям граждан.