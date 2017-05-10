В Самарской области порядок 9 мая охраняли 5945 сотрудников органов внутренних дел

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9 мая в Самарской области прошли торжественные мероприятия, посвященные 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в которых приняли участие более 361 000 граждан. В шествии «Бессмертного полка» приняли участие 49 300 человек. Охрану общественного порядка во время празднований обеспечивали 5945 сотрудников органов внутренних дел, 343 сотрудника частных охранных организаций, 349 представителей добровольных народных дружин, более 70 сотрудников Росгвардии, 55 представителей казачества.Общественный контроль за обеспечением охраны общественного порядка осуществляли представители Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области и территориальных органов внутренних дел губернии.Грубых нарушений общественного порядка не допущено, сообщает облМВД.