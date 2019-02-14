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В Самарской области ожидают ухудшение погодных условий и осложнение дорожной обстановки. В связи с этим рекомендуется воздержаться от дальних поездок на личном транспорте, ну а в случае острой необходимости, следует строго соблюдать все предписанные Правила движения и меры личной безопасности.Уважаемые водители, будьте предельно внимательными на дорогах, так как в ближайшие сутки сохранится неблагоприятная обстановка: земля и дороги покрыты тонкой коркой льда. Возможен снегопад. Самое главное: увеличьте дистанцию до движущегося впереди автомобиля, ни в коем случае не превышайте скорость и не совершайте опасных маневров.Не лишним будет вспомнить правила проезда пешеходных переходов, так как при гололеде тормозной путь автомобиля увеличивается. Особенно это касается проезда перекрестков ночью на неосвещенных участках дороги, когда темный силуэт пешехода разглядеть очень сложно, сообщает ГорГАИ Самары.