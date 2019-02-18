В Самарской области ожидают сильный снегопад

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» до 19.00 18 февраля в ночные часы в Самарской области будет облачно, в большинстве районов небольшой и умеренный снег, мокрый снег, местами сильный, слабая метель, слабый гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Днем облачно. В большинстве районов небольшой и умеренный снег, мокрый снег. Местами метель, слабый гололед. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 16-21 м/с.Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.Уважаемые водители! Если обильные осадки застали Вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад.Уважаемые пешеходы! Если снегопад застал вас на улице, необходимо внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей. Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль. Старайтесь смотреть на машины при переходе улицы.