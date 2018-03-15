В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий, метель

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По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС» в ночь на 16 марта облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой и умеренный снег, местами слабая метель. Ветер южный, юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха по области ночью -7, -12°С, в Самаре ночью -8, -10°С.Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гражданам о правилах поведения в случае ухудшения погодных условий:При порывах ветра:- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.