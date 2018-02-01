В Самарской области отметят 75-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

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2 и 3 февраля в областной столице пройдет целый комплекс торжественных мероприятий, посвященных 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.2 февраля в день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинграде ветеранам Великой Отечественной войны – участникам Сталинградской битвы вручат подарки от врио Губернатора Самарской области Д.И.Азарова. В учебных заведениях Самары будут проведены торжественные собрания и уроки мужества с участием ветеранов. Для учеников и студентов будут организованы посещения тематических выставочных экспозиций в музеях города. На площади Славы возле Вечного огня будет организована работа поста Почетного караула с 11.30 до 15.00.3 февраля в 11.00 на площади Славы пройдет Торжественная церемония возложения венков (цветов) к Вечному огню горельефа «Скорбящей Родине-Матери». В мероприятии примут участие ветераны, первые лица региона, представители общественных организаций, школьники и студенты, жители города.С 11.00 до 13.00 на площади Славы будет работать передвижной пункта, содержащий информацию о воинах-защитниках Сталинграда – уроженцах Самарской области, пройдет выставка военной техники.ДОСААФ организует пролет авиации с проносом флага Российской Федерации, пройдет показательное выступление юнармейцев.Затем основные массовые мероприятия, посвященные 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, будут проходить на площади им. Куйбышева.С 12.00 до 15.00 на площади Куйбышева будут проводиться мастер-классы по хоккею и фигурному катанию. Все желающие могут попробовать сдать нормы ГТО, сообщает пресс-служба облправительства.