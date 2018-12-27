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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области откроют завод по производству обедов

27 декабря 2018 14:00
54
В Самарской области откроют завод по производству обедов В завод вложат около 25 миллионов рублей.
В завод вложат около 25 миллионов рублей.

На территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» появится «Поволжский Пищевой Комбинат», сообщает минэкономразвития Самарской области.
Компании одобрили проект «Создание производства готовых пастеризованных обеденных блюд длительного хранения». Также комбинат будет выпускать хлебобулочные изделия.

В завод вложат около 25 миллионов рублей.

Свою продукцию предприятие направит для реализации крупным сетевым ритейлерам, пишет "Большая деревня".


pixabay.com
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Комментарии



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