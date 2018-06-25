В Самарской области не ожидают снижения жары
25 июня 2018 13:50
83
Главное управление МЧС России по Самарской области сообщает, что по данным ФГБУ «Приволжское УГМС» с 26 по 28 июня 2018 г. в Самаре и области установилась жаркая погода, температура воздуха: +30 +35 С. Будьте внимательны и осторожны.
Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:
1. Ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки.
2. При нахождении в помещении необходимо обеспечить их проветривание – приоткрыть форточки, окна, по возможности дополнительно включить вентиляторы (напольные, настольные) или кондиционеры.
3. При выходе на улицу рекомендуется одевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором (летняя шляпа, панама, платок и т.п.), солнцезащитными очками, зонтиками.
4. В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, молочно-кислых напитков, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков, избегая употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, типа пепси-колы, кока-колы, энергетических и алкогольных напитков.
5. Для поддержания иммунитета рекомендуется употребление фруктов и овощей, тщательно вымытых перед употреблением водой гарантированного качества.
6. В течении дня рекомендуется по возможности принять душ с прохладной водой.
7. Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.
8. При посещении магазинов, кинотеатров и других объектов соцкультбыта, необходимо отдавать предпочтение тем из них, где обеспечивается кондиционирование воздуха.
При ухудшении самочувствия звонить по телефону «103», «03»
(все операторы сотовой связи).
Фото: Дильдина Светлана.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
25 июня 2018 15:10
Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший... Социум
7
25 июня 2018 14:41
«Во всех ресторанах гости и болельщики смогут удобно устроиться, заказать еду и напитки, чувствовать себя комфортно в любую погоду и при этом оставаться в... Социум
72
25 июня 2018 14:35
Чтобы гарантированно посмотреть долгожданную игру, организаторы советуют приходить на Фестиваль заранее. За два, а лучше - за три часа до начала игры. В этом... Социум
79
Здравоохранение
25 июня 2018 14:16
Участники профилактической акции в этот день могли задать интересующие вопросы медикам. Здравоохранение
83
25 июня 2018 10:06
36% опрошенных рассказали, что доверяют народным методам лечения болезней. Здравоохранение
126
25 июня 2018 09:50
В условиях жары медики напоминают о важности соблюдения питьевого режима. Здравоохранение
173
Новости медицины
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
183
8 мая 2018 16:24Выбор роддома
Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка. Новости медицины
167
3 мая 2018 19:17
Особой формой осложнений инфекционно-воспалительных патологий пищеварительной системы или других органов является формирование абсцессов. Новости медицины
229
Туризм
25 июня 2018 09:31
Самарцы обсуждают, стоит ли оставить ее так на будущее после ЧМ. Туризм
253
24 июня 2018 10:59
Над центром города один за другим появляются необычные воздушные объекты. Туризм
456
24 июня 2018 10:38
Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства. Туризм
387
Образование
24 июня 2018 14:51
Это первый выпуск уникальных специалистов подобного профиля в масштабе региона. Образование
421
23 июня 2018 19:58
В рейтинге всех российских вузов СамГМУ поднялся с 49 на 46 место. А среди медицинских вузов он занимает третью позицию после профильных университетов Москвы и... Образование
713
21 июня 2018 11:45
На площадке «КБ37» прошла презентация потенциальных бизнес-проектов от участников первого набора ректорской бизнес-школы. Образование
300
Культура
24 июня 2018 23:26
Зрители услышали шоу барабанов. Культура
626
24 июня 2018 10:47
В числе прочего их радует аудиогид на английском. Культура
371
24 июня 2018 10:08
Мастерство и слаженность исполнения поразили слушателей. Культура
414
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
728
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1033
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
980
Видео
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
471
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
539
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
613
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
137
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
90
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
88
Фоторепортажи
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
1954
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
81
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
483
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
765
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
934
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
677
Мероприятия
На тренировочной базе "КС" товарищеский матч играют воспитанники ФК "Тотем"(Красноярск) и самарской школы-интерната "Преодоление"