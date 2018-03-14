В Самарской области начинается прием заявлений на весеннюю охоту на дичь

124

С 14 марта стартует прием заявлений от физических лиц на выдачу разрешений на добычу водоплавающей и боровой дичи на охотничьих угодьях региона, сообщает Департамент охоты и рыболовства Самарской области. Весенний период охоты в 2018 году продлится с 14 по 23 апреля.Бланк заявления размещен на сайте департамента. Прием документов проводится через региональный портал государственных и муниципальных услуг, МФЦ, а также по адресам:443086 Самара, ул. Ново-Садовая, 171 (для обращений по почте),Самара, ул. Ерошевского, 3, каб. 208 (для личных обращений).Кроме того, выдача разрешений будет проводиться по месту расположения охотничьих угодий.При получении разрешения при себе необходимо иметь охотничий билет.