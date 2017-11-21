В Самарской области началась Неделя правовой помощи детям и их родителям

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Цель акции – оказание юридической и практической помощи детям, разъяснение подрастающему поколению их прав и обязанностей.Самарский лицей «Престиж» первым встретил гостей из полиции и Общественного совета. Ребятам рассказали о правах и ответственности, в том числе и перед законом. В частности, школьники узнали, что значит формулировка «вина по неосторожности» и как ее избежать. Также ученикам напомнили о безопасном поведении в школе и на улице.Полицейские ГУ МВД России по Самарской области в сотрудничестве с комиссией по делам несовершеннолетних регулярно проводит подобные акции в рамках правового просвещения в учебных заведениях области.В рамках Недели правовой помощи детям сотрудники полиции и комиссии по делам несовершеннолетних побывают и в других учебных заведениях Самарской области и воспитательные учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей. Навестят подростков, состоящих на профилактическом учете. Побывают в семьях, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации и семьях, где воспитываются приемные и опекаемые дети. Специалисты проведут консультации по интересующим вопросам в сфере соблюдения прав несовершеннолетних, а так же окажут необходимую юридическую помощь. Наряду с общественниками консультировать граждан будут адвокаты, нотариусы, представители региональных уполномоченных по правам ребенка, сообщает облМВД.