В Самарской области начала работу ежегодная конференция реготделения ОНФ
2 октября 2018 13:46
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В Самарской области начала работу ежегодная конференция реготделения ОНФ.
Главные темы обсуждения:
повышение эффективности механизмов развития КГС;
общественный контроль деятельности органов власти;
обращение с твердыми бытовыми отходами; экология;
взаимодействие с муниципалитетами, сообщает Департамент информационной политики региона.
Традиционно в конференции принимает участие глава региона Дмитрий Азаров.
"Мне ценно и важно ваше мнение и ваши предложения, и та борьба с возможными коррупционными проявлениями, которую ОНФ ведет на территории всей страны, на территории Самарской области", - обратился Губернатор к общественникам.
Напомним, в 2017 году Дмитрий Азаров стал первым главой региона, принявшим участие в работе конференции. На внимание к деятельности общественников Губернатор настраивает и Правительство Самарской области. "Всем назначенным министрам дано поручение быть в самом активном взаимодействии с ОНФ региона.
За 5 лет эксперты ОНФ региона проверили 380 сигналов от активистов и 28 от СМИ, в том числе по необоснованным закупкам. Дмитрий Азаров подчеркнул: "Эту работу ни в коем случае нельзя завершать". Критические материалы ОНФ легли в основу ряда уголовных дел в отношении должностных лиц в области.
Фото Департамента.
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