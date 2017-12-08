В Самарской филармонии состоялся концерт «Я люблю тебя Россия», посвященный 85-летнему юбилею Владимира Ощепкова

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Поздравительную телеграмму в адрес Владимира Михайловича направил председатель Комитета по культуре Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Станислав Говорухин:«Уважаемый Владимир Михайлович! Примите искренние поздравления с Вашим замечательным праздником – 85-летним юбилеем. Музыкальная культура это неотъемлемая часть жизни любого общества, любого государства. Без развития музыкального искусства, его культуры и традиций у общества нет будущего. Поэтому Ваш многолетний и плодотворный труд на ниве искусства важен для всех нас, важен для будущего нашей России».От имени врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова юбиляра поздравил врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов: «Выдающийся деятель искусств и педагог, Вы воспитали не одно поколение самарских музыкантов, исполнителей, специалистов в области хорового пения. Многие Ваши ученики стали профессионалами высочайшего уровня, получившими признание на самых престижных фестивалях и конкурсах. Ваши разносторонние знания, незаурядное педагогическое мастерство, организаторский талант, значимый вклад в развитие культуры вызывает заслуженное уважение коллег, руководства региона, многочисленных поклонников Вашего творчества. Выражаю Вам искреннюю благодарность за все, что Вы сделали для нашей губернии, за стремление сохранить и преумножить традиционные духовно-нравственные ценности».В рамках юбилейного концерта выступили: Губернский молодежный хор (студенты Вузов города), Хор «Золотая Лира» МБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей и молодежи городского округа Самара», Сводный детский хор МБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей и молодежи городского округа Самара» (МБОУ школы №15, 76, 174), Ансамбль скрипачей «Волшебный смычок» МБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей и молодежи городского округа Самара», Ансамбль ложкарей «Веселые ложкари» МБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей и молодежи городского округа Самара», Детские хоровые коллективы города (ДШИ №1, 16, МБОУ школа №144, ДМХШ №4), Академический хор ветеранов войны и труда Дворца ветеранов г.о. Самара, воспитанники МБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей и молодежи городского округа Самара».На протяжении почти 40 лет Владимир Михайлович был деканом музыкально-педагогического факультета Самарской государственной социально-гуманитарной академии. Организовал институт художественного образования. Под его руководством подготовили более двух тысяч студентов. С 1961 года В.М. Ощепков руководит академическим хором Самарского государственного аэрокосмическогоуниверситета. Он также создал хор на базе Самарского государственного медицинского университета, который стал лауреатом конкурса «Орфей» в Австрии. Новой страницей в творческой биографии Ощепкова является просветительская деятельность хоровых коллективов. Он выступает на Пасхальных и Рождественских мероприятиях, днях славянской письменности и культуры и других православныхмероприятиях. Под его руководством сводный хор из нескольких вокальных коллективов представил свое искусство на православном празднике в Белоруссии по приглашению Витебской епархии и стал лауреатом конкурса.В настоящее время Владимир Михайлович находится на пенсии, но продолжает работу в центре эстетического воспитания детей и молодежи Самары, сообщает пресс-служба обладминистрации.