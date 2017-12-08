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В Самарской филармонии состоялся концерт «Я люблю тебя Россия», посвященный 85-летнему юбилею Владимира Ощепкова

8 декабря 2017 15:19
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В настоящее время Владимир Михайлович находится на пенсии, но продолжает работу в центре эстетического воспитания детей и молодежи Самары.
7 декабря в Самарской государственной филармонии состоялся концерт «Я люблю тебя, Россия», посвященный 85-летнему юбилею Почетного гражданина Самарской области, заслуженного работника культуры, заслуженного деятеля музыкального общества России, Кавалера ордена Дружбы, лауреата Губернской Премии, председателя правления «Филармонического общества» Самарской области, профессора Владимира Ощепкова.

Поздравительную телеграмму в адрес Владимира Михайловича направил председатель Комитета по культуре Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Станислав Говорухин:

«Уважаемый Владимир Михайлович! Примите искренние поздравления с Вашим замечательным праздником – 85-летним юбилеем. Музыкальная культура это неотъемлемая часть жизни любого общества, любого государства. Без развития музыкального искусства, его культуры и традиций у общества нет будущего. Поэтому Ваш многолетний и плодотворный труд на ниве искусства важен для всех нас, важен для будущего нашей России».

От имени врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова юбиляра поздравил врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов: «Выдающийся деятель искусств и педагог, Вы воспитали не одно поколение самарских музыкантов, исполнителей, специалистов в области хорового пения. Многие Ваши ученики стали профессионалами высочайшего уровня, получившими признание на самых престижных фестивалях и конкурсах. Ваши разносторонние знания, незаурядное педагогическое мастерство, организаторский талант, значимый вклад в развитие культуры вызывает заслуженное уважение коллег, руководства региона, многочисленных поклонников Вашего творчества. Выражаю Вам искреннюю благодарность за все, что Вы сделали для нашей губернии, за стремление сохранить и преумножить традиционные духовно-нравственные ценности».

В рамках юбилейного концерта выступили: Губернский молодежный хор (студенты Вузов города), Хор «Золотая Лира» МБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей и молодежи городского округа Самара», Сводный детский хор МБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей и молодежи городского округа Самара» (МБОУ школы №15, 76, 174), Ансамбль скрипачей «Волшебный смычок» МБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей и молодежи городского округа Самара», Ансамбль ложкарей «Веселые ложкари» МБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей и молодежи городского округа Самара», Детские хоровые коллективы города (ДШИ №1, 16, МБОУ школа №144, ДМХШ №4), Академический хор ветеранов войны и труда Дворца ветеранов г.о. Самара, воспитанники МБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей и молодежи городского округа Самара».

На протяжении почти 40 лет Владимир Михайлович был деканом музыкально-педагогического факультета Самарской государственной социально-гуманитарной академии. Организовал институт художественного образования. Под его руководством подготовили более двух тысяч студентов. С 1961 года В.М. Ощепков руководит академическим хором Самарского государственного аэрокосмического
университета. Он также создал хор на базе Самарского государственного медицинского университета, который стал лауреатом конкурса «Орфей» в Австрии. Новой страницей в творческой биографии Ощепкова является просветительская деятельность хоровых коллективов. Он выступает на Пасхальных и Рождественских мероприятиях, днях славянской письменности и культуры и других православных
мероприятиях. Под его руководством сводный хор из нескольких вокальных коллективов представил свое искусство на православном празднике в Белоруссии по приглашению Витебской епархии и стал лауреатом конкурса.

В настоящее время Владимир Михайлович находится на пенсии, но продолжает работу в центре эстетического воспитания детей и молодежи Самары, сообщает пресс-служба обладминистрации. 
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Комментарии



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8 декабря 2017  15:19
В настоящее время Владимир Михайлович находится на пенсии, но продолжает работу в центре эстетического воспитания детей и молодежи Самары.
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