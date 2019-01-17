В Самарских исправительных колониях освоено производство уличных урн

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Урны для мусора выпускаются для муниципальных нужд Самары, где реализуется программа «Чистый город». Особую актуальность новое производство приобрело в связи с намеченными мерами по раздельному сбору бытовых отходов.Сделано это в рамках совместного контракта, заключенного УФСИН России по Самарской области с администрацией областного центра. Согласно этому документу колонии поставляют для муниципальных нужд остановочные павильоны, вазоны для цветов, газонные ограждения и другие товары. Заказчиков привлекает то, что стоимость продукции ниже рыночной и высокого качества.В свою очередь муниципальные заказы позволяют исправительным учреждениям загружать производственные мощности, трудоустраивать осужденных.Как сказал главный инженер УФСИН полковник внутренней службы Александр Шестаков, взаимовыгодное сотрудничество с муниципальными образованиями планируется развивать и наполнять новым содержанием, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.