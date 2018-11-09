В Самаре выросло число платежей по штрафам за грубые нарушения ПДД
9 ноября 2018 10:24
125
В Самаре вдвое выросло за год число платежей по штрафам ГИБДД на сумму более 5000 рублей, отметили аналитики Яндекс.Денег. Например, такие штрафы выписываются за езду по встречной полосе, превышение скорости более чем на 80 км/ч, парковку в местах для инвалидов, нарушения требований к перевозке детей, вождение в нетрезвом виде.
В среднем за раз самарские автовладельцы тратят на погашение штрафов ГИБДД 436 рублей, выяснили аналитики Яндекс.Денег, изучив платежи горожан по штрафам через поиск Яндекса, на сайте и в приложении Яндекс.Денег для Android, а также через приложения Яндекс.Штрафы и Яндекс.Навигатор. За год средний платеж автомобилистов из Самары уменьшился примерно на 10%. Вероятно, это связано с тем, что они все чаще погашают штрафы в первые 20 дней после нарушения ПДД, когда действует 50%-ная скидка. На такие платежи приходится 79% от всех погашенных самарцами штрафов. Годом ранее их было меньше — 76%.
Интересно отметить, что Приволжский федеральный округ входит в топ-3 регионов с самыми низкими средними платежами по штрафам ГИБДД (445 рублей). Самый маленький средний платёж — в Южном округе (477 рублей), а самый большой — в Дальневосточном (534 рубля).
В исследовании Яндекс.Денег учитывались платежи за январь – сентябрь 2018 года и за такой же период прошлого года. Водители узнавали о новых штрафах самостоятельно или через автоматические уведомления по почте и смс.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
9 ноября 2018 12:51
В программе мероприятия запланированы выступления местных творческих коллективов и казанских артистов. Социум
72
9 ноября 2018 12:38
Члены палаты единогласно поддержали кандидатуру одного из своих соратников. Социум
160
9 ноября 2018 10:56
Муниципалитет может также гордиться продукцией местных производителей. Социум
96
Здравоохранение
8 ноября 2018 21:48
В корпусах больницы оборудованы 53 специализированных отделения на 1 750 коек. Медицинские консультации и услуги оказывают врачи, прошедшие обучение и стажировку в... Здравоохранение
243
8 ноября 2018 15:10
В поликлиниках по месту жительства. Здравоохранение
347
7 ноября 2018 13:05
Сегодня это целый медицинский город. Здравоохранение
322
Новости медицины
6 ноября 2018 21:53Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято. Новости медицины
103
29 октября 2018 22:09Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
221
29 октября 2018 22:05
Всё больше женщин после обследования у гинеколога получают диагноз «бесплодие». Но это не последнее слово. Даже при таком диагнозе женщина может стать... Новости медицины
187
Туризм
29 октября 2018 09:48
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году. Туризм
429
24 октября 2018 12:47
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России оказалась Самара. Туризм
333
22 октября 2018 13:03
Данные сравнивались с этим же периодом в прошлом году. Туризм
438
Образование
9 ноября 2018 11:32
Конференция открыта для всех жителей региона. Образование
92
9 ноября 2018 10:44
Проверить свои знания в области географии может каждый. Образование
136
8 ноября 2018 19:05
Университет оценили по направлениям "Психология", "Науки о жизни" и "Науки о медицине и здоровье". Образование
239
Культура
9 ноября 2018 13:26
Лучшие пейзажи, созданные юными самарцами, получат шанс попасть на специальную экспозицию в Третьяковской галерее. Культура
22
8 ноября 2018 15:35
10 и 11 ноября на сцене Самарского академического театра оперы и балета трижды выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия... Культура
307
8 ноября 2018 15:17
Премьерные показы спектакля Самарского театра оперы и балета состоялись 20 и 21 апреля 2018 года. Культура
271
Мода
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
198
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
583
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1590
Видео
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
104
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
691
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
764
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
746
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
768
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
682
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
588
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
610
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1061
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1424
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1487
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2611
Мероприятия