В Самаре выросло число платежей по штрафам за грубые нарушения ПДД

125

В Самаре вдвое выросло за год число платежей по штрафам ГИБДД на сумму более 5000 рублей, отметили аналитики Яндекс.Денег. Например, такие штрафы выписываются за езду по встречной полосе, превышение скорости более чем на 80 км/ч, парковку в местах для инвалидов, нарушения требований к перевозке детей, вождение в нетрезвом виде.В среднем за раз самарские автовладельцы тратят на погашение штрафов ГИБДД 436 рублей, выяснили аналитики Яндекс.Денег, изучив платежи горожан по штрафам через поиск Яндекса, на сайте и в приложении Яндекс.Денег для Android, а также через приложения Яндекс.Штрафы и Яндекс.Навигатор. За год средний платеж автомобилистов из Самары уменьшился примерно на 10%. Вероятно, это связано с тем, что они все чаще погашают штрафы в первые 20 дней после нарушения ПДД, когда действует 50%-ная скидка. На такие платежи приходится 79% от всех погашенных самарцами штрафов. Годом ранее их было меньше — 76%.Интересно отметить, что Приволжский федеральный округ входит в топ-3 регионов с самыми низкими средними платежами по штрафам ГИБДД (445 рублей). Самый маленький средний платёж — в Южном округе (477 рублей), а самый большой — в Дальневосточном (534 рубля).В исследовании Яндекс.Денег учитывались платежи за январь – сентябрь 2018 года и за такой же период прошлого года. Водители узнавали о новых штрафах самостоятельно или через автоматические уведомления по почте и смс.