В Самаре в общественном транспорте не принимали к оплате безлимитные карты
24 октября 2018 10:20
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В среду, 24 октября, жители города — владельцы безлимитных транспортных карт, карт студента и школьника добирались на работу бесплатно. Кондукторы в автобусах, трамваях и троллейбусах отказывались принимать к оплате эти карты.
— Нам не сказали, с чем это связано. Просто утром перед сменой поставили перед фактом: принимать оплату наличными и за них выдавать старые бумажные билеты и льготные транспортные карты, — говорят кондукторы.
— Кондуктор берет плату за проезд только либо социальными картами, либо за наличный расчёт, исходя из 25 рублей за проезд. Разве они вправе требовать оплаты проезда, если у них не работает система и терминалы? — пожаловались 63.ru горожане.
Причиной этой ситуации стал сбой программного оборудования, которое обслуживает транспортную карту.
— Проехать на общественном транспорте Самары можно, предъявив безлимитную карту, карту студента или школьника. При этом билет кондукторы временно не выдают. Социальные карты работают в обычном режиме, — уточнили в департаменте транспорта Самары.
Сейчас специалисты настраивают оборудование. Оно возобновит работу в ближайшее время, пишет 63.ру.
Фото pixabay.com
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