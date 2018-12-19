В Самаре в аренду квартиры чаще всего сдают в Октябрьском районе

109

Анализ ситуации в секторе аренды жилой недвижимости Самары в ноябре 2018 года проводился на основании 879 уникальных предложениях, размещенных в открытых источниках.Наиболее представленными на рынке аренды жилой недвижимости Самары остаются однокомнатные квартиры (68,6%). При этом наибольшее количество предложений приходится на квартиры в кирпичных домах «улучшенной» планировки – 60%.По административным районам наибольшее количество предложений к аренде представлено в Октябрьском районе – 26,9%.Максимальная средняя арендная плата в ноябре 2018 года у трехкомнатных кирпичных «улучшенок» - 21 921 руб./мес., минимальная у однокомнатных «малосемеек» - 7 792 руб./мес.При этом средняя цена предложения по городу составила 11 428 рублей/мес.: 1-ком. квартиры – 10162 рубля/мес.; 2-ком. – 13368 рублей/мес., 3-ком. – 20694 рубля/мес.pixabay.com