В Самаре стартует просветительский проект «Умный четверг»

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Самарская областная библиотека и мультимедийный парк «Россия — моя история» запускают совместный просветительский проект — «Умный четверг», который расскажет о неизвестных страницах истории Самарского края, его литературном наследии и творческих инициативах.27 сентября состоится первая открытая лекция проекта — «Символика Самарской области». Слушатели узнают, почему символ края именно коза, в чем особенности геральдики Самарской губернии и как была выбрана цветовая гамма для Самарского знамени.Об этой и других загадках геральдических символов области расскажет главный библиограф краеведческого отдела СОУНБ Александр Завальный.27 сентября, 16-00, ТК «Гудок», Красноармейская, 131