В Самаре стартовал набор в городскую Школу вожатского мастерства
11 января 2018 13:55
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Обучение в городской Школе вожатского мастерства проводит МКУ городского округа Самара «Молодежный центр «Самарский», при поддержке Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара.
Напомним, впервые городской проект «Школа вожатского мастерства» стартовал в 2007 году.
Целью работы Школы являются повышение социальной активности молодежи в возрасте от 16 до 30 лет, подготовка квалифицированных специалистов для работы в детских оздоровительных лагерях на территории городского округа Самара, Самарской области, а также на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба горадминистрации.
В рамках работы Школы вожатского мастерства участники получат:
- навыки организации массовых мероприятий;
- знания о психологических особенностях детей разных возрастных периодов;
- практические навыки разработки игр, конкурсов, упражнение, тематических смен;
- навыки формирования лидерских качеств, развития инициативы и творческого потенциала у детей;
- опыт работы с детьми и подростками и многое др.
Занятия пройдут с февраля по май. По итогам выпускникам, успешно сдавшим экзамены, будет выдан именной сертификат.
Более 300 выпускников Школы прошлых лет, получившие сертификат, были трудоустроены в детские оздоровительные лагеря города Самара, Самарской области и Краснодарского края («Орленок», «Тополенок», «Жигулевский Артек», «Черноморец» и др.)
Если тебе уже исполнилось 16 лет, ты активен и хочешь попробовать себя в роли вожатого, тогда тебе необходимо направить заявку на электронную почту mcsamara@mail.ru (с пометкой «Школа вожатых») или по адресу: ул. Гагарина, 86.
Заявки на обучение принимаются до 2 февраля 2018 года.
Дополнительная информация по тел. 262-52-47, 8-927-704-79-90 Ольга Сергеевна Погудина – руководитель городской Школы вожатского мастерства.
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