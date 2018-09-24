В Самаре сотрудники полиции помогли женщине вернуть утерянные документы

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В Самаре к сотрудникам полиции, осуществляющим прием граждан в Многофункциональном миграционном центре, обратились граждане, которые передали найденные на крыльце здания документы.Полицейские немедленно передали ориентировку о находке в дежурную часть. Стражи правопорядка установили и опросили свидетелей, посещавших Центр незадолго до этого и просмотрели камеры видеонаблюдения с целью установления направления, в котором ушел посетитель, оставивший документы.Через некоторое время к полицейским обратилась женщина, владелица забытых документов. Она пояснила, что приходила осуществить постановку на миграционный учет по месту пребывания сыну и утеряла документы.После необходимых процессуальных действий полицейские вернули потерю владелице. Женщина поблагодарила их за оперативно оказанную помощь. Также специалисты Центра разъяснили обратившейся порядок постановки на миграционный учет и помогли правильно заполнить необходимые документы, сообщает облМВД.«Выражаю огромную благодарность сотрудникам полиции», - написала благодарная жительница Самары в своем обращении начальнику отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по Самарской области подполковнику полиции Андрею Сафоненко.Фото pixabay.com