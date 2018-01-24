В Самаре сотрудники Росгвардии провели тренировку

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В рамках зимнего периода обучения в Управлении Росгвардии по Самарской области состоялись комплексные тактико-строевые занятия и тренировки по действиям подразделений. В них приняли участие сотрудники территориального органа, подразделений ОМОН, СОБР, авиационного отряда специального назначения, вневедомственной охраны.Согласно сценарию тренировки, вооруженные преступники захватили заложников – при этом часть бандитов вместе с заложниками укрылись в здании, еще несколько остались в автомобиле.На место происшествия для блокирования условных преступников выдвинулись сотрудники ОМОН и вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии начали вести со злоумышленниками переговоры. Когда переговоры зашли в тупик, было принято решение о захвате бандитов. Операцию по их нейтрализации провели сотрудники СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области. После задержания инженерно-техническая группа транспортного ОМОН обследовала автомобиль и помещение, в котором находились условные террористы, с целью обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств.Итоги тактико-специального занятия положительно оценены руководством территориального органа Росгвардии. Все подразделения, которые в нем задействовались, получили положительные оценки, сообщает ведомство.