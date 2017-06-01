В Самаре сотрудники ГИБДД проверят машины с тонировкой

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В период с 1 по 9 июня на территории Самарской области проходит профилактическое мероприятие под условным названием «Тонировка»."В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД будут осуществлять контроль за транспортными средствами, при эксплуатации которых допущено превышение норм светопропускаемости стекол", - сообщает пресс-служба ГИБДД.Превышение норм светопропускаемости стекол является грубым нарушением ПДД и влечет за собой административную ответственность по ст.12.5 ч.3 прим.1 КоАП РФ.Всевозможные «шторки», съёмные пленки и прочие предметы, ограничивающие видимость,также нарушают законодательство и влекут за собой наложение штрафа и изъятие данных предметов.