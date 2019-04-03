В Самаре состоялось заседание городской Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
3 апреля 2019 13:22
119
В Самаре прошло заседание городской Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, в котором приняли участие руководители профильных департаментов, служб и ведомств, представители районных администраций, перевозчики. В процессе заседания, которое состоялось на прошлой неделе, обсуждалось множество аспектов дорожной безопасности: анализ ДТП с участием детей, анализ аварийности на пассажирском транспорте и меры по ее снижению, в том числе, посредством реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и преображения улично-дорожной сети города в рамках других муниципальных программ.
Так, докладчиками по теме «Анализ ДТП с участием детей» выступили начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Самара Ирина Тарпанова, заместитель руководителя Департамента образования Администрации г. о. Самара Светлана Чикановская и руководитель Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Сергей Маркин. По результатам проработки темы принято решение усилить профилактическую работу с детьми дошкольного и школьного возрастов, усовершенствовать методы контроля за применением детских удерживающих устройств, расширить работу по информированию населения, а также непрерывно взаимодействовать с родительским комитетом «Родительский патруль». В работе будет задействован агитационный автобус.
Не остались без внимания и вопросы, связанные с мерами по совершенствованию организации дорожного движения, снижению аварийности и устранению причин и условий совершения ДТП (по итогам за 2018 г.). В качестве докладчиков выступили начальник отделения дорожной инспекции и организации движения ОГИБДД УМВД России по г. Самара Александр Чугунов, заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологи Администрации г. о. Самара Андрей Семенов, заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Александр Самсонов. В числе принятых решений избраны следующие меры по стабилизации аварийности: приведение линий разметки, пешеходных переходов в соответствие нормативным требованиям, установка пешеходных ограждений, установка и замена дорожных знаков и светофоров.
Отдельный тематический блок посвятили вопросам качества содержания улично-дорожной сети в зимний период. Видение ситуации, с учетом прошедшей зимы, следующее: необходимо существенно увеличить парк дорожной техники, проработать вопрос о дополнительном привлечении техники сторонних организаций в случае осложнения погодных условий (напомним, этой зимой количество осадков превысило прошлогодние показатели в два раза; за март 2019 г. выпало 238% от нормы) и чрезвычайных ситуаций. Также принято решение усилить работу по очистке внутриквартальных территорий.
Кроме того, на заседании было озвучено, что за три месяца этого года собрано 112 проверочных материалов по делам об административных правонарушениях перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки автобусами. Проведено 11 скрытых проверок, по результатам которых выявлено 49 нарушений Правил дорожного движения. Регулярно проводятся профилактические мероприятия, в том числе семинары-совещания.
В свою очередь, Трамвайно-троллейбусное управление подвело итоги за 2018 г: 47 случаев ДТП, из которых лишь 12 эпизодов – по вине водителей предприятия. Статика за 2019 г. сообщает о снижении аварийности: за два месяца зарегистрировано 6 случаев ДТП, только одно из них – по вине водителя предприятия. В плановом и внеплановом порядке проводятся практические и теоретические занятия по безопасности дорожного движения.
Также необходимо отметить, что в 2019 г. только в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован ремонт улично-дорожной сети на общей протяженности 49,96 км, в том числе завершение работ по ремонту Заводского шоссе (от ул. XXII Партсъезда до ул. Земеца), что позволит увеличить протяженность дорог, соответствующих нормативному состоянию, до 46,6%. Основной задачей проекта является не только обновление дорог вкупе с синхронизацией развития транспортной инфраструктуры Самары, но и повышение уровня безопасности движения на дорожной сети. Для реализации федеральной программы предусмотрен комплекс мер, в числе которых – снижение доли перегруженных и аварийно-опасных участков автомобильных дорог, непрерывный мониторинг текущего состояния улично-дорожной сети и формирование механизмов общественного контроля за состоянием дорог, сообщает горадминистрация.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
3 апреля 2019 17:07
В Администрации Кировского района обновили информацию о планах по демонтажу самовольно установленных объектов. Социум
58
3 апреля 2019 15:46
Актер, сыгравший одну из главных ролей в цикле фильмов про особенности национальной охоты, умер во сне из-за оторвавшегося тромба. Актеру было 68 лет. Социум
703
3 апреля 2019 15:29
Длинные майские каникулы связаны с переносом выходных 5 и 6 января, а также 23 февраля. Социум
95
Здравоохранение
2 апреля 2019 13:30
Она проходит тестирование. Здравоохранение
310
2 апреля 2019 09:57
Одежда снабжена датчиками, которые отслеживают показатели спящего. Здравоохранение
260
2 апреля 2019 09:42
Малыши появились на свет 22 декабря прошлого года. Здравоохранение
1388
Новости медицины
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
79
14 марта 2019 06:08Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
472
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
535
Туризм
1 апреля 2019 09:54
Эксперты проанализировали бронирования авиабилетов. Туризм
287
29 марта 2019 13:21
1 апреля — его последний рабочий день. Туризм
375
28 марта 2019 11:30
Споры законодателей о закрытии хостелов разбалансировали рынок. Туризм
248
Образование
3 апреля 2019 13:16
Видеоконференция проводится для более 200 школьников 8-10 классов. Образование
196
3 апреля 2019 11:54
На конкурс поступили 243 работы, 35 человек – из Самарской области. Образование
194
2 апреля 2019 14:00
По предварительным подсчетам участниками акции станут 79 стран. Образование
333
Культура
3 апреля 2019 16:17
Всего к концу 2019 года на территории Самарской области будут функционировать 7 виртуальных концертных залов, включая уже действующий с 2018 года на базе Самарской... Культура
84
3 апреля 2019 12:15
Здесь можно узнать о главных культурных событиях во всех регионах. Культура
157
2 апреля 2019 15:22
Цель Акции – сохранение культурных традиций и создание новых. В 2019 году событие было приурочено к Году Театра в России и позволило объединить... Культура
315
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
436
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
653
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1088
Видео
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
294
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4832
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4777
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
567
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
860
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
830
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
412
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1052
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1058
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2042
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2316
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1389
Мероприятия