В Самаре состоялось заседание городской Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

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В Самаре прошло заседание городской Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, в котором приняли участие руководители профильных департаментов, служб и ведомств, представители районных администраций, перевозчики. В процессе заседания, которое состоялось на прошлой неделе, обсуждалось множество аспектов дорожной безопасности: анализ ДТП с участием детей, анализ аварийности на пассажирском транспорте и меры по ее снижению, в том числе, посредством реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и преображения улично-дорожной сети города в рамках других муниципальных программ.Так, докладчиками по теме «Анализ ДТП с участием детей» выступили начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Самара Ирина Тарпанова, заместитель руководителя Департамента образования Администрации г. о. Самара Светлана Чикановская и руководитель Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Сергей Маркин. По результатам проработки темы принято решение усилить профилактическую работу с детьми дошкольного и школьного возрастов, усовершенствовать методы контроля за применением детских удерживающих устройств, расширить работу по информированию населения, а также непрерывно взаимодействовать с родительским комитетом «Родительский патруль». В работе будет задействован агитационный автобус.Не остались без внимания и вопросы, связанные с мерами по совершенствованию организации дорожного движения, снижению аварийности и устранению причин и условий совершения ДТП (по итогам за 2018 г.). В качестве докладчиков выступили начальник отделения дорожной инспекции и организации движения ОГИБДД УМВД России по г. Самара Александр Чугунов, заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологи Администрации г. о. Самара Андрей Семенов, заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Александр Самсонов. В числе принятых решений избраны следующие меры по стабилизации аварийности: приведение линий разметки, пешеходных переходов в соответствие нормативным требованиям, установка пешеходных ограждений, установка и замена дорожных знаков и светофоров.Отдельный тематический блок посвятили вопросам качества содержания улично-дорожной сети в зимний период. Видение ситуации, с учетом прошедшей зимы, следующее: необходимо существенно увеличить парк дорожной техники, проработать вопрос о дополнительном привлечении техники сторонних организаций в случае осложнения погодных условий (напомним, этой зимой количество осадков превысило прошлогодние показатели в два раза; за март 2019 г. выпало 238% от нормы) и чрезвычайных ситуаций. Также принято решение усилить работу по очистке внутриквартальных территорий.Кроме того, на заседании было озвучено, что за три месяца этого года собрано 112 проверочных материалов по делам об административных правонарушениях перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки автобусами. Проведено 11 скрытых проверок, по результатам которых выявлено 49 нарушений Правил дорожного движения. Регулярно проводятся профилактические мероприятия, в том числе семинары-совещания.В свою очередь, Трамвайно-троллейбусное управление подвело итоги за 2018 г: 47 случаев ДТП, из которых лишь 12 эпизодов – по вине водителей предприятия. Статика за 2019 г. сообщает о снижении аварийности: за два месяца зарегистрировано 6 случаев ДТП, только одно из них – по вине водителя предприятия. В плановом и внеплановом порядке проводятся практические и теоретические занятия по безопасности дорожного движения.Также необходимо отметить, что в 2019 г. только в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован ремонт улично-дорожной сети на общей протяженности 49,96 км, в том числе завершение работ по ремонту Заводского шоссе (от ул. XXII Партсъезда до ул. Земеца), что позволит увеличить протяженность дорог, соответствующих нормативному состоянию, до 46,6%. Основной задачей проекта является не только обновление дорог вкупе с синхронизацией развития транспортной инфраструктуры Самары, но и повышение уровня безопасности движения на дорожной сети. Для реализации федеральной программы предусмотрен комплекс мер, в числе которых – снижение доли перегруженных и аварийно-опасных участков автомобильных дорог, непрерывный мониторинг текущего состояния улично-дорожной сети и формирование механизмов общественного контроля за состоянием дорог, сообщает горадминистрация.