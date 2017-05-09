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В Самаре состоялась церемония возложения цветов и венков к Вечному огню.

9 мая 2017 10:55
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В Самаре состоялась церемония возложения цветов и венков к Вечному огню.
Торжественные мероприятия в память о павших защитниках Родины проходят в эти дни во всех муниципальных образованиях региона.

Накануне Дня Победы, 8 мая, на площади Славы г. Самары состоялась церемония возложения цветов и венков к Вечному огню.
В преддверии праздника Великой Победы в церемонии приняли участие ветераны, руководство области, представители силовых структур, общественных и молодежных организаций.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области под руководством начальника Главного управления генерал-майора внутренней службы Олега Бойко, возложили цветы и почтили минутой молчания память всех погибших в годы Великой Отечественной войны.

Торжественные мероприятия в память о павших защитниках Родины проходят в эти дни во всех муниципальных образованиях Самарской области, сообщает облМЧС.

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